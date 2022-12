Les autorités antitrust de l'UE inculpent Deutsche Bank et Rabobank pour entente sur les obligations

La Commission européenne a déclaré que les deux banques ont coordonné leurs stratégies de tarification et de négociation sur les obligations souveraines, SSA (supra-souveraines, souveraines étrangères, sous-souveraines/agences), couvertes et garanties par l'État libellées en euros entre 2005 et 2016.

Elle a déclaré que certains de leurs traders communiquaient principalement par le biais de courriels et de salons de discussion en ligne. L'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE a indiqué qu'il avait envoyé aux banques une fiche d'accusation connue sous le nom de communication des griefs.