Les entreprises allemandes envisagent la production offshore alors que les prix de l'énergie s'envolent

Le paquet d'aide énergétique de 200 milliards d'euros (197 milliards de dollars) de l'Allemagne n'apportera qu'un soulagement limité aux entreprises et il est peu probable qu'il dissuade les sociétés qui cherchent déjà à délocaliser vers des bases de fabrication moins chères à l'étranger.

Le gouvernement allemand a présenté son paquet d'aide à l'énergie le mois dernier, comprenant un frein au prix du gaz et une réduction de la taxe de vente du carburant pour aider les ménages et les petites et moyennes entreprises (PME) à faire face à la flambée des prix.

"Le paquet d'allégement énergétique proposé ne changera rien à l'ordre du jour pour le moment. Nous devons encore trouver des alternatives", a déclaré à Reuters Mads Ryder, directeur général du fabricant de porcelaine Rosenthal, basé en Bavière.

La société, établie en Allemagne il y a 143 ans, a envisagé de délocaliser une partie de sa production hors d'Allemagne pour réduire ses coûts et Ryder a déclaré que le plan de frein à gaz était encore trop vague pour convaincre Rosenthal de reconsidérer ses plans.

Cette semaine, le gouvernement allemand doit dévoiler les détails du frein à gaz et d'autres aspects du plan d'allègement, qui doit durer jusqu'au printemps 2024.

Les coûts élevés de la main-d'œuvre et d'autres coûts en Allemagne ont poussé de nombreuses entreprises à délocaliser une partie ou la totalité de leurs activités vers des sites moins chers dans les économies européennes émergentes et ailleurs, ou à envisager de le faire.

Lars Feld, conseiller économique du ministre allemand des finances Christian Lindner, a déclaré que la crise énergétique - qui a vu les prix du gaz monter en flèche suite à l'effondrement des approvisionnements en gaz russe vers l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie - amenait ce genre de décisions à un point critique.

"L'industrie, qui pense à déménager, va maintenant attendre de voir comment fonctionne le frein des prix de l'énergie. C'est un important coup de pouce psychologique. Mais nous ne pourrons pas revenir aux prix de l'énergie tels qu'ils étaient avant la guerre (en Ukraine)", a déclaré M. Feld.

Alors que les fabricants allemands doivent faire face à des factures d'énergie jusqu'à 10 fois supérieures à ce qu'ils payaient il y a deux ans, une entreprise d'ingénierie sur cinq a envisagé de délocaliser au moins une partie de ses activités à l'étranger, selon une enquête réalisée par le syndicat allemand IG Metall le mois dernier.

Les prix élevés de l'énergie ont contribué à faire grimper l'inflation des prix à la consommation en Allemagne à 10,9 % en septembre, le niveau le plus élevé depuis plus d'un quart de siècle, ce qui exerce à son tour une pression à la hausse sur les salaires, augmentant ainsi les coûts de la main-d'œuvre.

À LA RECHERCHE D'UN PLAN B

Les organismes industriels ont d'abord accueilli favorablement le paquet d'allégement énergétique, qui comprend également un frein temporaire des prix de l'électricité pour subventionner la consommation de base des consommateurs et des PME, et certaines entreprises sont optimistes.

Le fabricant de textiles Wuelfing a déclaré qu'il mettrait en veilleuse ses projets de transférer sa production d'Allemagne au Portugal ou au Pakistan si le gouvernement plafonne les prix de l'énergie à des niveaux qui ne sont que deux fois plus élevés qu'en 2020.

"Cela nous aidera, mais nous ne savons pas encore exactement à quoi nous attendre", a déclaré le directeur général de Wuelfing, Johannes Dowe.

L'Association allemande des petites et moyennes entreprises a déclaré qu'elle ne voyait aucune indication concrète d'une augmentation de l'externalisation de la production à l'étranger puisque la crise des prix de l'énergie touche tous les pays européens.

"La situation est différente pour les plans d'expansion, qui sont actuellement examinés", a déclaré à Reuters le directeur général de la DMB, Marc Tenbieg.

Une étude de la Deutsche Bank a vu la production en Allemagne diminuer de 2,5 % cette année et de 5 % en 2023 en raison de la hausse des prix de l'énergie.

"Si nous regardons la crise énergétique actuelle dans une dizaine d'années, nous pourrions considérer cette période comme le point de départ d'une désindustrialisation accélérée en Allemagne", indique l'étude.

Les grandes entreprises industrielles allemandes peuvent déplacer leur production ailleurs en fonction des coûts et des clients, mais pour les petites et moyennes entreprises, l'épine dorsale de l'industrie allemande, la crise frappera plus durement.

"Pour les PME allemandes ... s'adapter à un nouveau monde énergétique sera un défi majeur que certaines entreprises ne parviendront pas à relever", ajoute l'étude.

L'équipementier automobile Boegra, qui est basé près de Düsseldorf, a réduit sa production le mois dernier en raison de la hausse des prix de l'énergie. L'entreprise, qui a déjà externalisé une partie de sa production en République tchèque, cherche désormais un plan B.

"Je me rends en République tchèque la semaine prochaine pour examiner les possibilités d'y développer nos activités", a déclaré vendredi à Reuters le directeur général de Boegra, Tobias Linser. (Reportage de Riham Alkousaa, John O'Donnell, Klaus Laue et Patricia Weiss ; édition de Susan Fenton)