Les fonds cryptographiques mondiaux affichent des gains importants en 2021 -BarclayHedge

L'indice BarclayHedge des traders en cryptomonnaies a progressé de 138,1% pour 2021, selon les données que la firme a publiées vendredi, montrant les résultats d'environ 39 fonds, soit moins de 50% des sociétés de gestion d'actifs numériques qu'elle suit. Cela fait suite à des gains records de 173% en 2020, les fonds cryptographiques ayant bénéficié de l'extrême volatilité que la pandémie de coronavirus a attisée sur les marchés financiers.

Le bitcoin a gagné 60 % en 2021 alors qu'il a atteint un pic record de 69 000 dollars en novembre, tandis que l'éther, le jeton utilisé pour la blockchain Ethereum, a bondi d'environ 400 %.

"Il y a un air de légitimité maintenant. Le bitcoin n'est plus considéré comme une monnaie numérique ésotérique utilisée uniquement en marge par les technophiles et les cypherpunks", selon le bilan annuel des crypto et blockchains de CoinDesk pour 2021.

Pour le mois de décembre, cependant, les fonds cryptographiques ont affiché des pertes d'environ 11 %, le bitcoin et l'éther s'étant également effondrés. Le bitcoin a chuté de 19% l'année dernière, tandis que l'éther a chuté de 20%.

"Le crypto est le seul sous-secteur qui n'a pas gagné d'argent en décembre, car de nombreux actifs phares du secteur ont subi le coup de fouet d'une forte baisse des prix", a déclaré Ben Crawford, responsable de la recherche chez BarclayHedge.

Le cousin plus traditionnel des crypto-monnaies, le change, a quant à lui enregistré des rendements modestes en 2021.

L'indice des négociants en devises de BarclayHedge a affiché un gain de 2,2 % l'année dernière, sur la base de 60 % des fonds qui ont fait un rapport. Actuellement, 40 programmes FX sont suivis par BarclayHedge.

Le gain de 2021 pour les fonds FX a suivi une hausse de 4 % en 2020. Les rendements ont été faibles l'année dernière, les banques centrales mondiales ayant maintenu les taux d'intérêt à un niveau bas, ce qui a réduit la volatilité.

Les rendements des fonds de devises, quant à eux, ont affiché une hausse anémique de 0,23 % en décembre.