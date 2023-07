FRANCFORT (dpa-AFX) - Les coûts élevés de la restructuration du groupe et les litiges ont entraîné une baisse du bénéfice de la Deutsche Bank au deuxième trimestre. Au final, les actionnaires ont dégagé un bénéfice de 763 millions d'euros, soit 27 pour cent de moins qu'un an auparavant, a annoncé mercredi à Francfort le plus grand établissement financier d'Allemagne. Les analystes s'attendaient toutefois à une chute encore plus importante. Peu après l'ouverture du marché, l'action de la Deutsche Bank était néanmoins cotée à environ deux pour cent de moins et était ainsi l'une des plus grandes perdantes du Dax.

Selon l'experte du secteur Anke Reingen de la banque canadienne RBC, les revenus ont certes été plus élevés que prévu, surtout dans la banque d'investissement. La reprise des rachats d'actions est également réjouissante. Des coûts élevés et des provisions accrues pour les pertes de crédit ont toutefois largement annulé les aspects positifs, a-t-elle écrit le matin.

La Deutsche Bank a expliqué le recul du bénéfice par des coûts exceptionnels d'un total de 655 millions d'euros pour la restructuration du groupe et des litiges, principalement en rapport avec d'anciennes affaires. En revanche, la hausse étonnamment forte des revenus a eu un effet positif.

Ainsi, les revenus totaux de la banque ont grimpé de onze pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 7,4 milliards d'euros, ce qui est supérieur aux prévisions moyennes des analystes. Des augmentations significatives dans la banque d'entreprise et la banque de détail ont plus que compensé un net recul, surtout dans la banque d'investissement.

La majeure partie du bénéfice avant impôts a été réalisée par la banque d'entreprise : son résultat a augmenté de plus de la moitié pour atteindre 670 millions d'euros. Dans la banque d'investissement, le bénéfice avant impôts a par contre chuté de 44 pour cent à 576 millions d'euros. La banque de détail a même réalisé 58 pour cent de moins que l'année précédente, et la filiale de fonds DWS a contribué pour un bon tiers de moins qu'au deuxième trimestre 2022.

Ainsi, la Deutsche Bank a provisionné cette fois 401 millions au total pour les menaces de pertes de crédit, soit 72 pour cent de plus que l'année dernière à la même période. Sur l'ensemble du premier semestre, l'établissement a toutefois réalisé son bénéfice avant impôts le plus élevé depuis 2011, avec près de 3,3 milliards d'euros. Le président du directoire Christian Sewing estime ainsi que la banque est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2025.

Pour l'année en cours, le directoire s'attend désormais à ce que les revenus totaux de la banque se situent dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 28 à 29 milliards d'euros. Il n'y a pas d'objectif clair en matière de bénéfices ou de rendement pour 2023. En février, le président du directoire Sewing avait toutefois laissé entrevoir une nouvelle hausse du bénéfice avant impôts, le groupe ayant réalisé l'an dernier 5,6 milliards d'euros dans ce domaine.

En 2022, la Deutsche Bank avait également réalisé son bénéfice le plus élevé depuis 15 ans avec 5 milliards d'euros. Outre le dividende déjà distribué, un supplément devrait être versé prochainement. Ainsi, le groupe veut racheter ses propres actions pour une valeur maximale de 450 millions d'euros entre août et décembre, comme il l'avait annoncé mardi soir. Au total, la banque entend restituer plus d'un milliard d'euros à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions cette année./stw/ngu/zb