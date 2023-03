Les investisseurs évitent les obligations à haut rendement en raison de la récession et des risques bancaires

Les inquiétudes ont été renforcées par les fluctuations sauvages des taux d'intérêt du marché depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière.

Les gestionnaires de fonds conseillent d'éviter les obligations à haut rendement, malgré leurs rendements attrayants, en raison du risque que ces obligations soient affectées par des révisions à la baisse des notations, des défauts de paiement et une compression des bénéfices des entreprises.

"Les préoccupations du marché sont élevées, compte tenu de l'incertitude d'une récession cette année, de la trajectoire de l'inflation et, plus récemment, de l'effondrement de la Silicon Valley Bank", a déclaré Jim Smigiel, chief investment officer (CIO) de la société d'investissement SEI.

"Compte tenu de la volatilité de ces derniers jours et de la situation toujours en cours dans le secteur financier, les turbulences dans le secteur bancaire pourraient certainement accroître les sorties de capitaux et mettre le système à rude épreuve."

La demande d'obligations à haut rendement s'est affaiblie depuis février en raison de la hausse des rendements du Trésor américain, la vigueur de l'activité économique ayant renforcé les prévisions selon lesquelles l'inflation resterait élevée et la Réserve fédérale devrait relever davantage les taux d'intérêt pour la contenir.

Les données de Refinitiv Lipper montrent que les fonds d'obligations à haut rendement, après avoir enregistré un afflux de 7,63 milliards de dollars en janvier, ont dû faire face à une sortie de 11,51 milliards de dollars en février.

Graphique : Flux de fonds : Obligations mondiales à haut rendement - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-FUNDS/GLOBAL-FUNDS/zgpobawxqvd/chart.png

Depuis le début du mois, les fonds négociés en bourse (ETF) d'obligations à haut rendement ont enregistré une décollecte totale de 506 millions de dollars.

Cependant, les fonds monétaires plus sûrs ont attiré 28,76 milliards de dollars et les fonds d'obligations d'État ont enregistré un afflux de 15,52 milliards de dollars depuis février.

Graphique : Flux de fonds vers les obligations d'État mondiales - https://www.reuters.com/graphics/FUND-FLOWS/FUND-FLOWS/znvnbldgavl/chart.png

L'indice ICE BofA Global high-yield bond a chuté de plus de 3 % depuis le début du mois de février, ce qui rend les rendements attrayants à 8,7 %.

L'écart de rendement entre l'indice BofA des obligations à haut rendement et les obligations du Trésor américain à 10 ans a dépassé les 500 points de base pour la première fois depuis octobre.

Néanmoins, l'écart est plus serré que les 2 090 points de base enregistrés lors de la crise financière de 2008 et les quelque 1 000 points de base en 2020, lorsque la crise du coronavirus a éclaté.

"Les investisseurs devraient chercher à réduire leur exposition au marché du haut rendement américain en ce moment, car nous pensons qu'il y aura un meilleur niveau d'entrée dans un avenir proche", a déclaré David Norris, responsable du crédit américain chez TwentyFour Asset Management.

"Une fois que nous aurons la certitude que la Fed a atteint ou est sur le point d'atteindre le taux terminal, avec la possibilité d'un atterrissage en douceur, les investisseurs pourraient alors commencer à augmenter leur exposition au marché du haut rendement."

"Dans l'intervalle, les investisseurs devraient rester investis, mais en remontant le spectre du crédit vers des obligations mieux notées dans des secteurs plus défensifs, tout en conservant un profil de duration plus faible."

LES RISQUES DE DÉFAILLANCE AUGMENTENT

Selon Fitch Ratings, le taux de défaillance sur 12 mois des obligations américaines à haut rendement s'élevait à 1,6 % en février, soit le taux le plus élevé depuis juin 2020. L'agence de notation indique également que les taux de défaut sont sur le point d'augmenter pour atteindre la moyenne historique de 3,6 %.

La Deutsche Bank prévoit des risques de défaillance plus élevés cette année pour les obligations d'entreprises européennes à haut rendement, car elles sont de plus en plus vulnérables au ralentissement de l'économie mondiale.

"Il y a un énorme mur de dettes qui va arriver à échéance en 2024 ou 2026 et qui va être réinitialisé à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que ceux qui sont fixés aujourd'hui", a déclaré Christopher Zook, CIO de CAZ Investments.

"On craint donc une augmentation très importante des coûts d'emprunt pour les entreprises qui devront se refinancer en 2024-2026".