Les investisseurs se préparent à un mois de juillet décisif après un premier semestre catastrophique.

Les résultats des entreprises du deuxième trimestre, les données très attendues sur l'inflation américaine et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale figurent parmi les événements potentiellement décisifs après la chute de 20,6 % du S&P 500 au cours des six premiers mois de 2022.

Pour l'instant, l'ambiance est morose à la Bourse. Les obligations, sur lesquelles les investisseurs comptent pour compenser les baisses des actions, ont dégringolé en même temps que les actions, l'indice ICE BofA Treasury étant en passe de connaître sa pire année dans l'histoire de l'indice. Quelque 90 % des personnes interrogées dans le cadre d'un récent sondage de la Deutsche Bank s'attendaient à une récession aux États-Unis d'ici la fin de 2023.

Le facteur clé derrière l'agitation des marchés est la Fed, qui a rapidement resserré sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation la plus élevée depuis des décennies, après presque deux ans de mesures d'urgence qui ont contribué à soutenir les actions et à alimenter la croissance.

"Nous pourrions vraiment utiliser un peu moins de mauvaises nouvelles en juillet", a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management. "Avec un peu de chance, cela pourrait faire apparaître la seconde moitié de 2022 sous un jour plus favorable."

L'histoire, cependant, "ne propose pas de nouvelles très encourageantes" pour ceux qui espèrent que le sombre premier semestre sera suivi d'un rebondissement en fin d'année, a écrit Sam Stovall, stratège en chef des investissements de la CFRA.

Sur les 10 pires débuts d'année du S&P 500 depuis la Seconde Guerre mondiale, l'indice n'a enregistré des gains au cours du second semestre que la moitié du temps, avec une hausse moyenne de 2,3 %, a indiqué Stovall dans un récent rapport.

Sur le front des données, les rapports sur l'emploi et l'inflation donneront aux investisseurs un instantané de l'économie après les 150 points de base de hausse des taux déjà délivrés par la Fed.

Un rapport sur l'emploi décevant vendredi prochain pourrait exacerber les craintes d'une récession potentielle. La semaine suivante, les données sur les prix à la consommation aux États-Unis seront publiées, après qu'un rapport plus chaud que prévu le mois dernier ait déclenché une chute des actions et incité la Fed à procéder à une forte augmentation des taux de 75 points de base en juin.

Il y a eu des preuves récentes de la baisse de la croissance. Les données de vendredi ont montré que l'activité manufacturière américaine est tombée à son plus bas niveau en deux ans en juin, après un rapport plus tôt dans la semaine qui a montré que la confiance des consommateurs en juin était à son plus bas niveau en 16 mois.

"La question clé est de savoir ce qui va rouler en premier : est-ce que ce sera l'inflation ou la croissance ?" a déclaré Angelo Kourkafas, un stratège en investissement chez Edward Jones.

Les bénéfices du deuxième trimestre commencent à arriver en force la semaine du 11 juillet, indiquant si les entreprises peuvent continuer à être à la hauteur des estimations malgré la montée de l'inflation et les inquiétudes concernant la croissance.

Selon Refinitiv IBES, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices trimestriels augmentent de 5,6 % par rapport à l'année dernière, ce qui représente une légère révision à la baisse par rapport à l'estimation de 6,8 % faite début avril.

Si les entreprises "peuvent juste égaler ou peut-être dépasser les attentes plus faibles, je pense que cela sera un vent positif pour les prix des actions", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège du marché mondial chez Ameriprise.

Les stratèges de Goldman Sachs sont moins optimistes, avertissant que les prévisions de marges du consensus suggèrent que les estimations de bénéfices sont "probablement trop optimistes" et que les marges de la société médiane du S&P 500 vont probablement diminuer l'année prochaine "que l'économie tombe ou non en récession".

"Alors que les investisseurs se concentrent sur la possibilité d'une récession, le marché des actions ne semble pas refléter pleinement les risques de baisse des bénéfices", a déclaré Goldman dans une obligation cette semaine.

Les données de juillet devraient entrer en ligne de compte dans les actions de la Fed lors de sa prochaine réunion les 26 et 27 juillet, où l'on s'attend généralement à ce qu'elle augmente les taux de 75 points de base supplémentaires.

Certains investisseurs prévoient que le ralentissement de la croissance incitera la Fed à assouplir sa position plus tôt que ne le prévoient les responsables politiques. Mais les analystes de Capital Economics ne sont pas d'accord, écrivant vendredi qu'un revirement aussi rapide serait incompatible avec le comportement de la banque centrale au cours des dernières décennies.

Par conséquent, "nous ne nous attendons pas à ce que les actions et les bons du Trésor américains s'en sortent bien au second semestre", ont-ils déclaré.