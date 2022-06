Les prévisions de plus en plus nombreuses de récession aux États-Unis risquent d'aggraver la situation des actions.

L'indice S&P 500 a déjà perdu environ 21 % cette année après avoir enregistré la semaine dernière une baisse de 20 % par rapport à ses sommets, ce qui définit un marché baissier. La vente a eu lieu alors que la Fed déploie ses plus importantes hausses de taux depuis des décennies pour lutter contre l'inflation galopante.

Aujourd'hui, certaines banques prévoient d'autres moments difficiles pour les marchés, alors que l'on craint que la politique monétaire de plus en plus belliqueuse de la Fed ne plonge les États-Unis dans un ralentissement économique.

Les stratèges de Morgan Stanley, dont Michael Wilson, ont écrit mardi qu'un niveau de 2 900 à 3 100 pour le S&P 500 - soit environ 18 à 23 % de moins que le niveau actuel - refléterait davantage les contractions typiques des bénéfices des entreprises pendant les récessions.

"À ce stade, une récession n'est plus seulement un risque de queue étant donné la situation difficile de la Fed en matière d'inflation", ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

De même, les stratèges du BlackRock Investment Institute ont réitéré mardi leurs mises en garde contre l'achat de la baisse des actions, affirmant que beaucoup ignorent "l'effet écrasant" que le resserrement de la politique des banques centrales va avoir sur la croissance.

"Cette dynamique soulève de sérieux risques pour la croissance, et nous voyons maintenant le redémarrage de l'activité économique américaine s'essouffler au cours des prochains trimestres", a écrit Jean Boivin, directeur de l'institut, dans un rapport publié mardi.

Bien que les analystes de la Deutsche Bank estiment qu'une récession est plus probable en 2023, "le risque d'un mouvement plus précoce est clairement en train de s'accumuler avec la dégradation des conditions financières et la chute de la confiance des consommateurs et des entreprises", a écrit Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank.

"Il est difficile de voir les marchés se redresser au cours du second semestre si nous voyons des preuves solides de la récession", a-t-il ajouté.

Les analystes de la Société Générale ont déclaré que, bien que la récession ne soit pas leur scénario de base, une récession "typique" placerait le S&P 500 à 3 200, tandis qu'une stagnation de style années 1970 avec une inflation élevée et une faible croissance ramènerait les actions à 2 525.

"Les actifs à risque ont effectivement déjà subi une ample correction depuis le sommet, mais nous ne voyons pas encore de signes de capitulation", a déclaré dans une note Alain Bokobza, responsable de l'allocation d'actifs à la Société Générale, qui recommande de conserver une allocation à profil de risque faible.

Les marchés baissiers accompagnés d'une récession ont eu tendance à être plus longs et plus abrupts, avec une baisse médiane d'environ 35%, selon les données de Bespoke Investment Group.

Lundi, Goldman Sachs a estimé à 30 % la probabilité que l'économie américaine bascule dans la récession au cours de l'année prochaine, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 15 %, avec une inflation record et un contexte macroéconomique faible alimenté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une lueur d'espoir pour les actions pourrait être liée au cycle présidentiel américain, selon Stephen Suttmeier, stratège en recherche technique à la Bank of America.

"Pour ceux qui suivent le cycle présidentiel, la seconde moitié de l'année de mi-mandat jusqu'à la première moitié de l'année 3 est forte", a déclaré Suttmeier.

Le S&P 500 a été en hausse 81 % du temps sur cette période avec un rendement moyen de 13,8 %, selon les recherches de la banque.