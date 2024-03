Le réseau mondial de messagerie bancaire SWIFT prévoit de lancer une nouvelle plateforme d'ici un à deux ans pour connecter la vague de monnaies numériques des banques centrales actuellement en cours de développement au système financier existant, a déclaré le réseau à Reuters.

Cette initiative, qui serait l'une des plus importantes à ce jour pour l'écosystème naissant des CBDC étant donné le rôle clé de SWIFT dans le secteur bancaire mondial, sera probablement mise au point lorsque les premières grandes monnaies seront lancées.

Environ 90 % des banques centrales du monde entier étudient actuellement la possibilité de créer des versions numériques de leurs monnaies. La plupart d'entre elles ne veulent pas être distancées par le bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais elles sont confrontées à des complexités technologiques.

Nick Kerigan, responsable de l'innovation chez SWIFT, a déclaré que son dernier essai, qui a duré six mois et impliqué un groupe de 38 membres composé de banques centrales, de banques commerciales et de plateformes de règlement, avait été l'une des plus grandes collaborations mondiales sur les CBDC et les actifs "tokenisés" à ce jour.

L'objectif était de s'assurer que les CBDC des différents pays puissent être utilisées ensemble, même si elles sont construites sur des technologies sous-jacentes différentes, ou "protocoles", réduisant ainsi les risques de fragmentation des systèmes de paiement.

Elle a également montré qu'elles pouvaient être utilisées pour des paiements commerciaux ou de change très complexes et qu'elles pouvaient être automatisées afin d'accélérer les processus et d'en réduire les coûts.

M. Kerigan a déclaré que les résultats, qui ont également prouvé que les banques pouvaient utiliser leur infrastructure existante, ont été largement considérés comme un succès par les participants et ont donné à SWIFT un calendrier de travail.

"Nous envisageons une feuille de route pour le lancement d'un produit dans les 12 à 24 prochains mois", a déclaré M. Kerigan lors d'une interview. "Nous passons du stade expérimental à quelque chose qui devient une réalité.

Bien que le calendrier puisse encore être modifié si le lancement des CBDC des grandes économies est retardé, le fait d'être prêt pour ce moment-là serait un atout majeur pour le maintien de la position dominante de SWIFT dans le réseau de plomberie interbancaire.

Des pays comme les Bahamas, le Nigeria et la Jamaïque ont déjà mis en place des CBDC. La Chine est bien avancée avec des essais en conditions réelles d'un e-yuan. La Banque centrale européenne a également mis en place un euro numérique, tandis que la Banque des règlements internationaux, le groupe de coordination des banques centrales mondiales, procède à de nombreux essais transfrontaliers.

Le principal avantage de SWIFT est que son réseau existant est déjà utilisable dans plus de 200 pays et relie plus de 11 500 banques et fonds qui l'utilisent pour envoyer des milliers de milliards de dollars chaque jour.

UNE OPTION ÉVOLUTIVE

L'entreprise, qui était pratiquement inconnue en dehors des cercles bancaires, est devenue un nom familier depuis 2022, lorsqu'elle a coupé la plupart des banques russes de son réseau dans le cadre des sanctions imposées par l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

M. Kerigan a déclaré que ce type d'action pourrait toujours se produire dans un nouveau système de CBDC, mais il doute que cela empêche les pays d'y adhérer.

Son dernier essai a impliqué les banques centrales d'Allemagne, de France, d'Australie, de Singapour, de la République tchèque et de Thaïlande, ainsi qu'un certain nombre de pays qui ont demandé à rester anonymes.

Une série de banques commerciales de premier plan, dont HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Société Générale, Standard Chartered et la plateforme de règlement des opérations de change CLS, y ont également participé, de même qu'au moins deux banques chinoises.

L'idée est qu'une fois que la solution d'interconnexion sera étendue, les banques disposeront d'un point de connexion mondial principal capable de traiter les paiements d'actifs numériques, au lieu de milliers si elles devaient en créer un individuellement avec chaque contrepartie.

Outre la progression vers les CBDC, M. Kerigan a évoqué les prévisions du Boston Consulting Group (BCG) selon lesquelles, d'ici à 2030, des actifs d'une valeur d'environ 16 000 milliards de dollars pourraient être "tokenisés" - un processus par lequel des actifs tels que des actions et des obligations sont transformés en puces numériques qui peuvent ensuite être émises et échangées en temps réel.

"Si nous pouvons connecter n'importe quel nombre de réseaux (au système SWIFT), cela devient une option beaucoup plus évolutive pour l'industrie", a-t-il déclaré.