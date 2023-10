La liquidation des bons du Trésor est entrée dans sa troisième journée mercredi, poussant les rendements à long terme à des niveaux inégalés depuis la crise financière mondiale, alors que les attentes de nouvelles données solides sur l'emploi aux États-Unis augmentent les perspectives de hausse des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis août 2007, lorsque les problèmes du marché immobilier américain qui ont déclenché la crise commençaient à se manifester. Le rendement à 30 ans a augmenté de 6,3 points de base au cours de la journée pour atteindre un maximum de 5,0 %, les opérateurs ayant vendu des obligations.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de 6,9 points de base à 4,872 %, leur plus haut niveau depuis 2007, tandis que les rendements à cinq ans ont atteint le même niveau, en hausse de 6 points de base à 4,862 %.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 70 points de base depuis la semaine dernière, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire depuis un an, et a frappé les actions, le pétrole, l'or et les monnaies autres que le dollar.

Les investisseurs se préparent à ce que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps et l'augmentation des rendements fait frémir tous les secteurs des marchés.

"J'ai du mal à comprendre comment les récents mouvements des taux d'intérêt n'augmentent pas le risque d'un accident quelque part dans le système financier", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

Mettant l'accent sur la fin relativement abrupte des années de taux d'intérêt quasi nuls et de conditions de crédit faciles et sur la manière dont ce changement a modifié l'environnement commercial, M. Reid a résumé la situation en ces termes : "Les temps sont risqués" : "Une période risquée".

La hausse surprise des offres d'emploi aux États-Unis en août a été le dernier élément déclencheur de la vente et les traders craignent que les données plus générales sur l'emploi attendues vendredi ne renforcent les arguments en faveur du maintien des taux d'intérêt américains à un niveau élevé, voire à un niveau encore plus élevé, dans les mois à venir.

La concentration des ventes sur les échéances les plus longues du marché a créé ce que l'on appelle une pente baissière de la courbe des rendements - où les rendements des échéances les plus longues augmentent plus rapidement que ceux des échéances les plus courtes, parce que les investisseurs estiment qu'il y a très peu de chances que les taux d'intérêt baissent prochainement.

Par conséquent, la prime des rendements des bons du Trésor à deux ans - les plus sensibles aux variations des attentes en matière de taux d'intérêt - par rapport aux rendements à 30 ans s'est réduite à seulement -16 points de base, contre -72 points de base il y a une semaine.

"Les commentaires que nous recevons sont qu'il est difficile d'allouer des fonds en dehors du front-end", a déclaré Mel Siew, gestionnaire de portefeuille chez Muzinich & Co à Singapour.

Le mouvement du marché s'est également produit sans que les attentes en matière d'inflation aient beaucoup changé, ce qui signifie que les rendements réels à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008 et que les actifs allant des devises des marchés émergents aux actions mondiales ont trébuché.

Ailleurs, les rendements de la dette allemande de référence à 10 ans ont dépassé les 3 % pour la première fois depuis 2011, à la veille de la crise de la dette souveraine de la zone euro, tandis que les rendements japonais ont atteint leurs plus hauts niveaux de la décennie malgré les achats massifs de la Banque du Japon. (Reportage de Tom Westbrook à Singapour ; Rédaction de Kim Coghill et Simon Cameron-Moore)