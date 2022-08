Taux : retour d'un optimisme prudent avant speech de J.Powell

Après le pic de tension de la veille, une embellie s'est mise en place ce jeudi (alors que débute le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole).



Le rendement de nos OAT reflue au final de -3,5Pts à 1,935%, celui des Bunds de -4Pts (vers 1,3185%) et les BTP italiens s'imposent comme les champions de la hausse avec une détente symétrique de -13Pts vers 3,542% (les Bons espagnols ne sont pas en reste avec -6,5Pts à 2,4920).



Même tendance à la détente outre Atlantique avec des T-Bonds qui effacent -7,5Pts à 3,0300% : les spécialistes des taux manifestent un regain de confiance un peu inattendue à 24H de la prise de parole de Jerome Powell, qui sera particulièrement scrutée.

Le président de la Réserve fédérale américaine devrait probablement reconnaître que la banque centrale n'envisage pas de dévier de son action musclée afin de calmer les pressions inflationnistes.



'Les tensions rencontrées au niveau des rendements obligataires n'ont montré aucun signe d'apaisement avant son intervention, d'autant plus que la situation énergétique ne cesse de se détériorer en Europe', s'inquiètent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



Les chiffres US du jour sont plutôt rassurants sur le plan conjoncturel : le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce qui s'avère plus optimiste que la première puisqu'une contraction de -0,9% avait été publiée initialement (le volumes des exportations US aurait été sous-estimé).



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a été confirmé en hausse de 7,1%, comme au trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice a augmenté de 4,4%, comparativement à une hausse de 5,2% au premier trimestre.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement diminué la semaine du 15 août aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 243 000, contre 245 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.

En revanche, la moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - ressort en légère hausse, à 247 000, contre 245 500 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.

Ce matin, les investisseurs avaient appris que le PIB de l'Allemagne a finalement augmenté de 0,1% au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier, selon les données détaillées (ajustées des variations de prix, saisonnières et calendaires) de Destatis.



'Malgré des conditions difficiles au niveau mondiale, l'économie allemande a tenu bon au cours des deux premiers trimestres de 2022', commente Georg Thiel, président de l'office fédéral de la statistique, rappelant que le PIB s'était accru de 0,8% au premier trimestre.

Par ailleurs, le climat des affaires s'est moins dégradé que prévu au mois d'août, mais l'ambiance reste clairement au pessimisme, selon l'enquête mensuelle de l'Ifo publiée ce jeudi.

L'institut d'études économiques indique que son indice a reculé à 88,5 points ce mois-ci, après 88,7 points en juillet, alors que les économistes et analystes prévoyaient une baisse plus marquée à 86,8.



Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires en France est ressorti stable en août, à en croire l'indicateur synthétique, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, indice qui se maintient à 103 et reste donc au-dessus de sa moyenne de longue période (100).







