Tokyo résiste à la frayeur Deutsche Bank, Hong Kong en repli

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé lundi dans le vert, malgré les inquiétudes persistantes sur le secteur bancaire et Deutsche Bank en particulier, tandis que Hong Kong reculait face à de nouveaux doutes sur la reprise économique en Chine.

Après un début de séance indécis, l'indice vedette Nikkei à Tokyo a progressé de 0,33% à 27.476,87 points et l'indice élargi Topix a lui aussi gagné 0,33% à 1.961,84 points.

Deutsche Bank avait dévissé vendredi à la Bourse de Francfort en raison d'une forte augmentation de ses coûts d'assurance contre le risque de défaut (CDS), ravivant les craintes sur l'ensemble du secteur bancaire européen.

La Bourse de New York était cependant parvenue à surmonter ses angoisses et avait fini vendredi en hausse, ce qui a apporté un certain soutien au marché tokyoïte lundi.

A Hong Kong en revanche, l'indice Hang Seng reculait de 0,89% vers 06H25 GMT.

Outre les inquiétudes sur le secteur bancaire, les investisseurs digéraient aussi une chute des bénéfices des grandes entreprises industrielles chinoises sur les deux premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées lundi.

Du côté des valeurs

BANQUES: les valeurs bancaires japonaises ont subi le regain d'anxiété sur leur secteur dans le sillage de Deutsche Bank, mais ont limité leurs pertes au fil de la séance. Sumitomo Mitsui Financial Group a baissé de 1,02% à 5.136 yens, Mitsubishi UFJ Financial Group a perdu 0,53% à 825,6 yens tandis que Mizuho a fini stable (-0,05% à 1.842,5 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait par rapport au dollar, qui valait 131,28 yens vers 06H30 GMT contre 130,73 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui se négociait pour 141,18 yens contre 140,66 yens en fin de semaine dernière.

L'euro valait 1,0753 dollar contre 1,0760 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse: après 06H20 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,59% à 69,67 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,52% à 75,38 dollars.

etb/mac/pta