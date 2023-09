Transparence, ESG: DWS paie 25 millions de dollars de pénalités à la SEC

La SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme des marchés américains, a prononcé une sanction contre la société de conseil en investissement DWS Investment Management Americas Inc. (DIMA ou DWS), filiale de Deutsche Bank, dans le cadre de deux actions distinctes, l'une portant sur son incapacité à mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adapté pour les fonds communs de placement, et l'autre sur des déclarations erronées concernant son processus d'investissement ESG. DIMA a accepté de payer 25 millions de dollars.



" L'ordonnance de la SEC constate que DWS a conseillé des fonds communs de placement dont les actifs se chiffrent en milliards de dollars, mais qu'elle n'a pas veillé à ce que ces fonds disposent d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adapté à leurs risques spécifiques, comme l'exige la loi", a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC. "Il est important de noter que ces obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent exigent que les fonds communs de placement établissent et mettent en œuvre des programmes individualisés pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ".



L'ordonnance constate que DIMA, qui s'est présentée comme un leader en matière d'ESG, adhérant à des politiques spécifiques d'intégration des considérations ESG dans ses investissements, n'a pas mis en œuvre de manière adéquate d'août 2018 à fin 2021 certaines dispositions de sa politique globale d'intégration ESG, comme elle l'avait laissé entendre à ses clients et investisseurs. L'ordonnance constate que DIMA a également omis d'adopter et de mettre en œuvre des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour garantir que ses déclarations publiques sur les produits intégrés à l'ESG soient exactes.