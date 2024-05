Un juge américain a ordonné jeudi à un ancien banquier d'affaires de la Deutsche Bank de passer 41 mois en prison, après avoir plaidé coupable d'une fraude de type Ponzi dans laquelle il promettait aux investisseurs des rendements garantis grâce à l'échange de crypto-monnaies.

Le ministère américain de la justice a déclaré que Rashawn Russell, 28 ans, de Brooklyn, a été condamné huit mois après avoir admis avoir commis une fraude électronique et une fraude sur les dispositifs d'accès, et trois mois après que sa caution a été révoquée.

Russell a également été condamné à verser aux victimes plus de 1,5 million de dollars en dédommagement.

Un avocat fédéral représentant Russell n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Russell aurait dit à des amis, à d'anciens camarades de classe et à d'anciens collègues de la Deutsche Bank qu'il pouvait générer des rendements de 25 % en trois mois et qu'il avait doublé l'argent de certains investisseurs au cours de périodes de trois mois antérieures.

La fraude présumée s'est déroulée de novembre 2020 à août 2022, M. Russell ayant utilisé une partie de l'argent pour jouer et pour rembourser des investisseurs antérieurs, selon les documents judiciaires.

Les procureurs ont également déclaré que dans une fraude distincte, Russell a obtenu au moins 140 cartes de crédit, de débit et d'identification au nom de tiers, et a utilisé les informations des cartes volées pour ouvrir des comptes de jeu en ligne et faire des achats frauduleux.

Russell a été incarcéré en février après que les procureurs l'aient accusé d'avoir poursuivi son projet d'usurpation d'identité après son arrestation. Il avait été placé en détention à domicile.

Dans une lettre adressée ce mois-ci au juge chargé de déterminer la peine, M. Russell a déclaré qu'il éprouvait "de profonds remords pour avoir fait des victimes parmi mes amis et connaissances les plus proches", dont il avait dilapidé l'argent pour financer une dépendance "paralysante" au jeu et à la toxicomanie.

Russell a travaillé à la Deutsche Bank de juillet 2018 à novembre 2021, selon les dossiers du tribunal et de l'industrie du courtage.

Son profil LinkedIn indique qu'il a commencé à la Deutsche Bank en tant qu'analyste et a été promu associé deux ans plus tard.

La Deutsche Bank n'a pas été accusée d'actes répréhensibles. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de Chris Reese)