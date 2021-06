Un ex-trader de Deutsche Bank condamné aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Un ancien employé de Deutsche Bank a été condamné lundi à un an et un jour de prison aux Etats-Unis pour avoir participé à des manipulations concertées sur le marché des métaux précieux, a annoncé le ministère américain de la Justice.

James Vorley, un ressortissant britannique de 41 ans, faisait partie d'un groupe de courtiers de la banque allemande basés à New York, Londres et Singapour, accusés d'avoir eu recours pendant plusieurs années à la pratique dite du "spoofing" pour tromper d'autres traders.

Cette méthode consiste à placer des ordres d'achat ou de vente avant de les retirer rapidement. Ces ordres non exécutés font bouger les prix des actifs dans une direction bénéfique pour les traders voulant exécuter l'ordre d'un client, ou impactent les prix des contrats à terme dans une direction favorable aux traders qui doivent clôturer des positions.

M. Vorley avait été reconnu coupable le 25 septembre par un jury américain.

Cédric Chanu, un Français reconnu coupable à la même occasion, connaîtra sa peine le 28 juin, précise le ministère dans un communiqué.

afp/al