Un ancien trader de la Deutsche Bank, dont la condamnation à New York pour avoir truqué le taux d'intérêt de référence Libor a été annulée, a réglé son procès de 150 millions de dollars, accusant le prêteur allemand d'avoir fait de lui un bouc émissaire en mentant aux procureurs.

Matthew Connolly, qui a dirigé le pool trading desk de la Deutsche Bank, s'est volontairement désisté de son action en justice accusant la Deutsche Bank de poursuites malveillantes, comme l'indique un document déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan.

Une porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré que "l'affaire a été résolue", sans fournir de détails. Les avocats de Connolly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Connolly et son collègue londonien Gavin Black ont été reconnus coupables en 2018 d'avoir truqué le Libor, Connolly ayant été condamné à six mois de confinement à domicile et à une amende de 100 000 dollars.

Mais une cour d'appel a annulé les deux condamnations en janvier 2022, citant le manque de preuves de la culpabilité.

M. Connolly a déclaré que la Deutsche Bank le considérait comme un "parfait bouc émissaire" pour isoler les cadres supérieurs responsables du trucage. Cet homme marié et père de deux enfants a déclaré que sa réputation et sa vie avaient été détruites.

En octobre dernier, le juge du district de Manhattan, Jesse Furman, a refusé de rejeter la plainte de Connolly.

Abréviation de London interbank offered rate (taux interbancaire offert à Londres), le Libor a servi de base à des centaines de milliers de milliards de dollars de cartes de crédit, de prêts hypothécaires et d'autres produits financiers avant d'être progressivement supprimé en 2022.

Les enquêtes sur le Libor ont conduit à des amendes d'environ 9 milliards de dollars pour les banques du monde entier, dont 2,5 milliards de dollars pour la Deutsche Bank en 2015.

M. Black poursuit également la Deutsche Bank pour poursuites abusives et réclame 30 millions de dollars.

En décembre, un juge de l'État de New York, à Manhattan, a refusé de classer l'affaire de M. Black. L'appel de la Deutsche Bank contre cette décision est en suspens au moins jusqu'en septembre, selon les archives judiciaires.

Les avocats de M. Black n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'affaire Connolly est Connolly v. Deutsche Bank AG, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-09811. L'affaire Black est Black v. Deutsche Bank AG et al, New York State Supreme Court, New York County, No. 150762/2023, et New York State Supreme Court, Appellate Division, 1st Department, No. 2024-00623. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang)