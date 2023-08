Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) est une société de capital-investissement basée en Allemagne qui lance des fonds de capital-investissement à capital fixe (fonds DBAG) et investit avec les fonds DBAG dans des entreprises du marché intermédiaire présentant un potentiel de croissance. La société opère par le biais de deux secteurs d'activité : Fund Investment Services, qui fournit des services de conseil aux fonds DBAG, et Private Equity Investment, qui englobe les participations dans les sociétés du portefeuille, détenues par le biais de filiales d'entités d'investissement. Les fonds DBAG constituent le lien entre les deux secteurs d'activité. La société se concentre sur les entreprises du Mittelstand opérant dans les pays germanophones, en particulier dans des secteurs industriels tels que la construction de machines et d'installations, l'automobile et la fabrication de composants industriels. DBAG agit comme un partenaire d'investissement pour les sociétés de son portefeuille, les aidant à mettre en œuvre une stratégie d'entreprise à long terme et créatrice de valeur.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds