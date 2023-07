FRANCFORT (dpa-AFX) - L'évolution des affaires jusqu'à présent et une contribution supplémentaire provenant d'une vente rendent Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) plus optimiste pour l'exercice en cours. Le montant non prévu de plusieurs millions issu de la vente de l'équipementier du bâtiment R+S a un impact positif sur le résultat du groupe au troisième trimestre fiscal (clos fin juin), a annoncé lundi soir à Francfort l'entreprise cotée au SDax. Sur le marché boursier, les investisseurs ont accueilli positivement ces nouvelles mardi matin. L'action DBAG a progressé d'environ 0,7 pour cent dans les premiers échanges.

Comme le groupe l'a encore indiqué, les moitiés supérieures des fourchettes de prévisions connues devraient être atteintes. Pour l'exercice 2022/2023 qui se terminera en septembre, le directoire s'attend jusqu'à présent à un résultat consolidé compris entre 85 et 115 millions d'euros. À la date de référence du 30 septembre, la valeur de l'actif net devrait alors se situer entre 610 et 715 millions d'euros.

La vente de R+S à l'entreprise de construction de logements Nokera, convenue ce lundi, devrait contribuer à hauteur de 14 millions d'euros au résultat du groupe au troisième trimestre d'exploitation jusqu'à fin juin, a-t-on ajouté. Le produit de la vente dépasse la valeur actuelle de la participation dans le dernier rapport financier semestriel publié (date de référence : 31 mars 2023). La réalisation de la transaction est notamment soumise à l'approbation de l'Office fédéral des cartels. Il est prévu que DBAG investisse une partie du produit de la cession dans une participation dans Nokera.

L'acquisition réorganise certaines choses chez Nokera. Ainsi, les quelque 3000 collaborateurs des 26 sites seront repris. L'entreprise comptera alors 4000 employés au total. De plus, Ralph Burkhardt, l'ancien directeur de R+S, sera désormais responsable des affaires de Nokera. Pour l'année en cours, la direction du groupe table sur un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros. Selon ses propres indications, Nokera peut produire particulièrement rapidement des immeubles collectifs, des écoles et des bâtiments publics en bois grâce à la fabrication en série.

Le comité directeur de DBAG présentera les chiffres concrets du troisième trimestre (à la fin juin) le 10 août /ngu/jcf/stk.