Deutsche Beteiligungs AG devient plus optimiste

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après un bon semestre, Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) envisage l'ensemble de l'exercice avec des attentes plus élevées. En 2022/23, le résultat net du groupe devrait se situer entre 85 et 115 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mardi soir à Francfort. En ce qui concerne la valeur de l'actif net, DBAG table désormais sur 610 à 715 millions d'euros pour l'exercice qui s'achèvera le 30 septembre. Jusqu'à présent, l'entreprise ne prévoyait que 70 à 80 et 605 à 675 millions d'euros. L'évaluation du portefeuille d'entreprises est le principal moteur du résultat du groupe.

Selon des calculs provisoires, le résultat du groupe pour le premier semestre s'est élevé à plus 83 millions d'euros. Au cours de la même période de l'année précédente, on avait encore enregistré une perte de 35,8 millions d'euros. La valeur de l'actif net à la fin de la période est passée de 632 à 647 millions d'euros.

La société a indiqué que le résultat d'un trimestre donné dépendait fortement des conditions d'évaluation sur les marchés des capitaux à la date de clôture du trimestre. Les prévisions actuelles sont basées sur les conditions d'évaluation au 31 mars 2023. A la clôture de l'exercice le 30 septembre 2023, ces conditions d'évaluation pourraient être supérieures ou inférieures.

Les investisseurs ont été positifs malgré l'avertissement. L'action DBAG, cotée depuis peu dans le SDax, a récemment progressé de 4,5 % sur la plateforme Tradegate.