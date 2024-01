FRANCFORT (dpa-AFX) - Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) s'attend à un résultat consolidé nettement plus faible au premier trimestre qu'un an auparavant. L'évaluation du portefeuille d'actifs n'est pas encore terminée, mais sur une base provisoire, il en résulte une plus-value négative de -5 à -10 millions d'euros sur le résultat brut d'évaluation et de cession, a indiqué mercredi l'entreprise du SDax de Francfort. Un an auparavant, ce résultat était de plus 42,6 millions d'euros. Une contribution de valeur nettement positive se dessine certes pour le développement opérationnel, mais elle est surcompensée par les effets négatifs du marché des capitaux. L'action a étendu ses pertes de cours à 4,6 pour cent. L'entreprise présentera son communiqué trimestriel le 8 février.