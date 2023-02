Deutsche Boerse : Jefferies n'est plus à achat

Jefferies dégrade sa recommandation sur Deutsche Boerse de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 210 à 190 euros, et une réduction de 0 à 1% de ses estimations de BPA 2023 et 2024 pour le groupe de bourses allemand.



'Le consensus VA s'est légèrement déplacé au-delà de l'extrémité supérieure de la fourchette d'objectifs d'EBITDA pour 2023, ce qui nous semble raisonnable', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Cependant, Jefferies considère que des relèvements de consensus pour 2024 et 2025 liés à l'évolution des taux 'laissent les attentes apparaitre plus étendues', impliquant donc des risques plus importants.



