Jefferies abaisse la recommandation de Deutsche Börse à 'conserver' et l'objectif à 190 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a dégradé Deutsche Börse de "acheter" à "conserver" et a abaissé son objectif de cours de 210 à 190 euros. Les attentes du marché pour 2024 et 2025 paraissent désormais largement ambitieuses, écrit l'analyste Tom Mills dans une étude publiée mardi. Il voit donc des risques de correction qui pourraient peser sur les actions malgré une valorisation modérée./ag/zb

Publication de l'étude originale : 20.02.2023 / 16:45 / ET

Première diffusion de l'étude originale : 20.02.2023 / 16:45 / ET

