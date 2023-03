Le Credit Suisse relève Deutsche Börse à 'surperformance

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse Credit Suisse a relevé sa recommandation sur Deutsche Börse de "neutre" à "surperformance" et a augmenté son objectif de cours de 190 à 200 euros. Dans une étude publiée jeudi, l'analyste Haley Tam a également revu à la hausse ses estimations de résultats en raison de revenus plus élevés dans le négoce de produits dérivés. Avec sa recommandation, elle mise sur le fait que la forte volatilité occupera le marché plus longtemps que prévu./ag/zb

Publication de l'étude originale : 16.03.2023 / 04:26 / UTC

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

