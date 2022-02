La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est un système de messagerie sécurisé destiné à assurer la rapidité des paiements transfrontaliers, qui est devenu le principal mécanisme de financement du commerce international.

Les banques russes qui se voient refuser l'accès à SWIFT auront plus de mal à communiquer avec leurs homologues internationaux, même dans des pays amis comme la Chine, ce qui ralentira le commerce et rendra les transactions plus coûteuses.

Mais les alliés, qui ont également promis d'imposer des restrictions à la banque centrale russe pour limiter sa capacité à soutenir le rouble, n'ont pas encore dit quelles banques seraient visées. Or, selon les experts en sanctions et les experts bancaires, cela serait déterminant pour l'impact de la mesure.

"Le diable sera dans les détails", a déclaré Edward Fishman, expert en sanctions économiques à l'Eurasia Center du think tank Atlantic Council. "Voyons quelles banques ils sélectionnent".

Si la liste couvrait les plus grandes banques russes, comme Sberbank, VTB et Gazprombank, ce serait "une affaire absolument énorme", a-t-il écrit sur Twitter.

Sberbank et VTB ont précédemment déclaré qu'elles étaient préparées à toute évolution.

La décision d'exclure certaines banques de SWIFT, mais pas toutes, pourrait encourager la "nidification", dans laquelle les entités russes se tournent vers des banques non sanctionnées et de grandes multinationales pour tenter d'accéder au système financier mondial, a déclaré un expert.

Une telle solution de contournement pour les Russes créerait des problèmes de conformité pour les banques mondiales.

"C'est vraiment un coup de poignard dans le cœur des banques russes", a déclaré Kim Manchester, dont la société fournit des programmes de formation en matière de renseignement financier aux institutions.

Selon elle, l'administration Biden a été sélective dans ses sanctions, ce qui laisse une marge de manœuvre pour les renforcer en bloquant davantage de banques et en imposant finalement une interdiction générale. "C'est un barrage rampant".

UN COUP DÉVASTATEUR

L'impact risque d'être dévastateur pour l'économie et les marchés russes.

Les sanctions risquent de frapper durement le rouble à l'ouverture des marchés lundi, a déclaré Sergey Aleksashenko, ancien vice-président de la banque centrale russe qui vit désormais aux États-Unis, entraînant la disparition de nombreuses importations en Russie.

"C'est la fin d'une partie importante de l'économie", a ajouté Aleksashenko. "La moitié du marché de consommation va disparaître. Ces biens vont disparaître si les paiements ne peuvent pas être effectués pour eux."

Mais l'impact pourrait être atténué si les banques inscrites sur la liste étaient limitées à celles déjà sanctionnées et si la banque centrale russe disposait d'un délai pour transférer des actifs ailleurs, a déclaré un ancien banquier russe de haut rang, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

"Si ce sont les banques qui sont déjà sanctionnées, cela ne fait pas vraiment de différence. Mais s'il s'agit des 30 premières banques russes, c'est une toute autre affaire", a-t-il déclaré.

"Tout cela semble très fort et tout le monde est très content, mais en réalité, c'est une déclaration politique".

Les sanctions américaines annoncées précédemment à l'encontre d'une poignée de banques russes, dont Sberbank et VTB, visaient directement la grande majorité des quelque 46 milliards de dollars de transactions de change quotidiennes effectuées par les institutions financières russes. Ces sanctions visaient près de 80 % de l'ensemble des actifs bancaires en Russie.

Comme alternative à SWIFT, la Russie a mis en place son propre réseau, le Système de transfert de messages financiers (SPFS).

Il a envoyé environ 2 millions de messages en 2020, soit environ un cinquième du trafic interne russe, indique la banque centrale, qui vise à porter cette part à 30% en 2023.

Mais le SPFS, qui limite la taille des messages et ne fonctionne que les jours de semaine, a eu du mal à ajouter des membres étrangers.

UNE "ARME NUCLÉAIRE FINANCIÈRE".

La décision de bloquer l'accès des banques russes à SWIFT a été difficile à prendre.

Ces derniers jours, alors même que l'Ukraine exhortait les nations occidentales à exclure la Russie du système de paiement et était soutenue par des pays comme la Grande-Bretagne, d'autres, comme l'Allemagne, s'inquiétaient de l'impact possible sur leurs économies et leurs entreprises.

L'interdiction de SWIFT était une "arme nucléaire financière", a déclaré vendredi le ministre français des finances Bruno Le Maire. "Quand on a une arme nucléaire entre les mains, on réfléchit avant de l'utiliser", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le vent a toutefois tourné lorsque les forces russes ont lancé un assaut sur Kiev et que les espoirs d'une résolution diplomatique se sont évanouis.

Plus tôt dans la journée de samedi, l'Allemagne, dont les flux commerciaux avec la Russie sont les plus importants de l'UE, a adouci sa position et a laissé entendre qu'elle cherchait un moyen de retirer la Russie de SWIFT tout en essayant de limiter les dommages collatéraux.

Manchester, l'entraîneur du renseignement financier, a déclaré que l'interdiction partielle obligerait les banques russes à faire preuve de plus de créativité pour accéder au système financier.

Les multinationales ayant d'importantes opérations de trésorerie et les banques ayant accès à SWIFT pourraient devenir les nouvelles plaques tournantes des transactions financières en provenance de Russie.

L'imbrication, a-t-il dit, est une préoccupation majeure pour les banques mondiales, qui devront s'assurer que les transactions qu'elles soutiennent ne violent pas les sanctions occidentales.

M. Manchester a déclaré avoir parlé vendredi à un contact de la division des crimes financiers d'une banque mondiale.

Ces banques pourraient être confrontées à de lourdes sanctions réglementaires si elles ne respectent pas les sanctions, a-t-il ajouté.

"Elles font des pieds et des mains pour donner un sens à tout ce qui se passe", a déclaré M. Manchester.