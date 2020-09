DEUTSCHE BOERSE entre dans la mêlée pour racheter Borsa Italiana

0

Deutsche Börse a annoncé avoir soumis une offre d'achat pour le groupe Borsa Italiana. " Nous pouvons confirmer que Deutsche Börse a soumis une offre pour le groupe Borsa Italiana. En tant qu'acteur mondial, nous pouvons offrir un soutien majeur à la croissance et au développement futurs de Borsa Italiana en tant que société autonome, renforçant ainsi son rôle crucial pour l'économie italienne et les marchés européens des capitaux " précise la bourse allemande.Euronext a confirmé ce matin la soumission d'une offre non contraignante au London Stock Exchange Group pour l'acquisition de Borsa Italiana. Le partenariat comprend CDP Equity et Intesa Sanpaolo. " Il n'y a aucune certitude que cela conduira à une transaction ", a précisé Euronext.