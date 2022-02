Des économies plus rapides que prévu augmentent les possibilités de rachat, selon Euronext

L'intégration de la Borsa Italiana par Euronext permet de réaliser des économies plus rapidement que prévu pour des acquisitions potentielles, bien qu'aucune cible "exploitable" n'ait été identifiée, a déclaré jeudi le PDG de la bourse paneuropéenne, Stéphane Boujnah.

Euronext a acquis la bourse de Milan l'année dernière, la dernière d'une série d'acquisitions de bourses qui en ont fait le plus grand pool de négociation d'actions en Europe, a déclaré M. Boujnah.

Des économies plus rapides que prévu et un milliard d'euros d'excédent de trésorerie signifient que la bourse a plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de fusions et d'acquisitions, a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas à l'heure actuelle de cible identifiée et exploitable", a déclaré Boujnah à Reuters.

Euronext a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un résultat de 370 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, en hausse de 59,5%, grâce à l'acquisition de Borsa. Le résultat opérationnel a atteint 150,6 millions d'euros, contre 98,6 millions d'euros au même trimestre de 2020.

Les coûts opérationnels sous-jacents pour 2022 devraient s'élever à environ 622 millions d'euros, contre un quatrième trimestre 2021 annualisé de 627 millions d'euros, a indiqué Euronext.

La bourse prévoit de verser un dividende annuel de 1,93 euro par action pour 2021.

Euronext a indiqué que la relocalisation de son serveur principal de Basildon, en Angleterre, à Bergame, en Italie, d'ici début juin, était en bonne voie.

Tous les clients de grande et moyenne taille ont signé pour le nouveau serveur, ainsi que la plupart des petits clients, a déclaré Boujnah.