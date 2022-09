Deutsche Boerse : Credit Suisse adopte une opinion positive

Credit Suisse a relevé son opinion de Neutre à Surperformance et son objectif de cours de 178 euros à 200 euros sur Deutsche Boerse dans le cadre d’une étude consacrée aux opérateurs boursiers. Des attentes plus élevées en matière de taux d'intérêt, des volumes élevés d'échanges sur le gaz et une hausse des marges pour la chambre de compensation associée sont à l'origine de la hausse des prévisions de bénéfices du bureau d’études. Elles ont été rehaussées de 3% à 9% sur la période allant de 2022 à 2024.