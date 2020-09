Deutsche Börse entre dans la bataille pour le rachat de Borsa Italiana

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de la Bourse de Francfort, Deutsche Börse, a annoncé vendredi avoir soumis une offre pour acquérir Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, que convoite également Euronext.

"Nous confirmons que Deutsche Börse a soumis une offre sur Borsa Italiana Group. En tant qu'acteur global, nous pouvons offrir un soutien majeur à la croissance future et au développement de Borsa Italiana Group en tant que société autonome, et renforcer ainsi son rôle dans l'économie italienne et les marchés européens de capitaux", a souligné Deutsche Börse dans un bref communiqué.

Vendredi matin, Euronext avait annoncé mener des discussions en vue de soumettre une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, qui appartient à London Stock Exchange Group (LSE).

Euronext a précisé qu'il discutait avec l'organisme public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour soumettre une offre au LSE portant sur l'acquisition "de l'activité et des actifs opérationnels clefs" de Borsa Italiana.

Selon l'agence Bloomberg, l'offre d'Euronext valoriserait Borsa Italiana entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Euronext n'a pas commenté cette information.

