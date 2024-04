ESCHBORN (dpa-AFX) - Deutsche Borse reste sur une trajectoire record grâce à une acquisition et à des affaires bien engagées dans nombre de ses secteurs. Au cours des trois premiers mois, les bénéfices ont grimpé de 16 pour cent à 1,43 milliard d'euros, principalement grâce à une acquisition, a annoncé mardi à Eschborn l'entreprise cotée au Dax. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté de 13 pour cent à 875 millions d'euros. Alors que l'augmentation des revenus a été conforme aux prévisions, le résultat opérationnel a nettement dépassé les attentes des experts. Theodor Weimer, toujours à la tête de l'entreprise, a en outre confirmé les prévisions pour l'année en cours.

Pour sa dernière année à la tête de l'entreprise, il souhaite poursuivre le parcours record et augmenter à nouveau le résultat. Pour 2024, il prévoit une croissance des recettes nettes à plus de 5,6 milliards d'euros et une augmentation du bénéfice d'exploitation à plus de 3,2 milliards d'euros. Pour les recettes, cela représenterait une augmentation d'au moins dix pour cent et pour le résultat d'exploitation, une hausse d'environ neuf pour cent. La Deutsche Borse devrait également continuer à progresser fortement à moyen terme. Jusqu'en 2026 inclus, le directoire vise une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat, année après année.

Début mars, l'entreprise avait également réglé la succession de Weimer. Le 1er octobre, Stephan Leithner deviendra co-directeur de la Deutsche Borse. A la fin de l'année, cet homme de 57 ans devrait ensuite prendre seul la direction de l'opérateur de marché de Francfort pour au moins cinq ans. Ancien cadre de la Deutsche Bank, Leithner, qui est membre du directoire de la Deutsche Borse depuis 2018, a par ailleurs été nommé vice-président du directoire début mars.

Depuis son entrée en fonction début 2018, Weimer a surtout développé les activités liées aux données et aux solutions logicielles, notamment par le biais d'acquisitions. Le grand coup a été l'achat record du fournisseur de logiciels danois Simcorp pour 3,9 milliards d'euros, conclu à l'automne 2023. L'ancien manager de HVB a ainsi permis à l'opérateur de Borsen de réduire encore sa dépendance vis-à-vis des fluctuations des marchés financiers. Sur l'augmentation des recettes de 16 pour cent, près de dix points de pourcentage, soit deux tiers, étaient imputables à Simcorp.

"Les principaux moteurs de la croissance organique de 6 pour cent ont été la forte demande de produits dérivés de l'électricité ainsi que des affaires supplémentaires avec de nouveaux clients et des prolongations de contrats avec des clients existants dans le segment Investment Management Solutions du secteur Software Solutions", indique le communiqué. La forte demande de produits repo, qui permettent aux acteurs du marché de se procurer des liquidités à court terme, ainsi qu'une forte activité de fonds ont également contribué à l'évolution positive des résultats nets.

La hausse des taux d'intérêt a également eu un effet positif. Ceux-ci ont entraîné une hausse des intérêts non perçus dans les activités de fonds et de conservation de titres. En revanche, la baisse des fluctuations sur le marché des actions a eu un effet négatif. Au final, le bénéfice n'a augmenté que de cinq millions d'euros pour atteindre 498 millions d'euros. Cette hausse plus faible que celle du résultat d'exploitation s'explique par les dépenses d'intérêts sur les emprunts liés à l'acquisition de Simcorp. En outre, l'entreprise a dû payer plus d'impôts.

Sur le marché financier, le résultat a d'abord été bien accueilli. Le cours de l'action a progressé de 0,7 pour cent sur la plateforme de négoce Tradegate pour atteindre 189,65 euros. Après une courte phase de faiblesse, le titre Deutsche Borse se rapproche ainsi de son record de 194,55 euros atteint en février. Le futur patron Leithner suit de grandes traces sur le marché des capitaux. Depuis l'entrée en fonction de Weimer, le cours de l'action a presque doublé. La Deutsche Borse atteint ainsi actuellement une capitalisation boursière de près de 36 milliards d'euros et a donc plus de valeur que la Deutsche Bank avec 31 milliards d'euros ou la Commerzbank, qui atteint actuellement 17 milliards d'euros./zb/he