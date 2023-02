Deutsche Börse présente ses résultats annuels - Objectif de hausse des bénéfices

FRANCFORT (dpa-AFX) - La Deutsche Börse a profité l'an dernier de l'activité commerciale soutenue en période d'incertitude. En octobre, le directoire de l'opérateur de marché francfortois avait donc revu à la hausse ses attentes pour l'ensemble de l'année 2022 : en termes de produits nets, le groupe du Dax visait ainsi plus de 4,1 milliards d'euros, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devant dépasser "nettement" les 2,2 milliards d'euros.

On saura ce mercredi soir, après la clôture de la Bourse, si l'entreprise a atteint ses objectifs, lorsque la Deutsche Börse publiera ses chiffres pour l'année écoulée. Jeudi (10h00), le président du directoire Theodor Weimer et le directeur financier Gregor Pottmeyer présenteront ensuite le bilan en détail.

Les analystes prévoient un produit net de près de 4,3 milliards d'euros et un Ebitda de 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. En 2021, Deutsche Börse avait porté ses revenus nets à 3,5 milliards d'euros, notamment grâce à des acquisitions. L'Ebitda a augmenté à 2,04 milliards d'euros et le bénéfice net pour 2021 s'est élevé à un peu plus de 1,2 milliard d'euros.