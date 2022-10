Eurex Clearing déclare que le coussin de garantie atteint un niveau record

La garantie contre les pertes potentielles affichée sur les transactions de produits dérivés à Eurex a atteint un niveau record d'environ 130 milliards d'euros (128 milliards de dollars) face à des marchés très volatils et à une inflation tenace, a déclaré jeudi à Reuters Erik Mueller, PDG d'Eurex Clearing.

Il s'agit d'une augmentation par rapport aux quelque 100 milliards d'euros nécessaires pendant l'épidémie de COVID-19 qui a ravagé les marchés mondiaux au début de 2020. Mueller a déclaré à Reuters que les modèles de risque d'Eurex Clearing suggéraient que l'environnement actuel impliquait un besoin plus important de renforcer les liquidités.

Eurex Clearing fait partie d'Eurex Exchange de Deutsche Boerse, l'une des plus grandes bourses de contrats à terme et d'options et chambres de compensation d'Europe.

Selon les analystes, la demande accrue de garanties pourrait être un signe de l'angoisse accrue des investisseurs, compte tenu d'une inflation élevée depuis des décennies et des hausses de taux agressives des principales banques centrales, sans parler de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui entraîne une crise énergétique en Europe.

"Dans les titres à revenu fixe, à titre indicatif très approximatif, les exigences ont doublé", a déclaré M. Mueller à Reuters lors d'un briefing.

"Mais regarder les 10 dernières années en matière de volatilité des taux n'est peut-être pas un bon guide pour ce qui va se passer dans les 10 prochaines années."

L'indice ICE BofA Move, une mesure de la volatilité sur le marché américain des titres à revenu fixe, a par exemple bondi la semaine dernière à son niveau le plus élevé depuis mars 2020, les marchés britanniques subissant une forte pression de vente.

"Nous constatons une plus grande demande de garanties, mais il ne s'agit pas seulement d'une demande de qualité des garanties... mais aussi d'une capacité à réutiliser les garanties, à le faire de manière efficace", a déclaré Samuel Riley, PDG de Clearstream Securities, lors de la même séance d'information. Il a noté que l'on parle de plus en plus dans le secteur de "l'optimisation des garanties" de manière plus générale.

Les obligations d'État les mieux notées, comme les bons du Trésor américain ou les obligations allemandes, sont souvent utilisées sur les marchés comme garantie pour lever des fonds. Cela a parfois entraîné un resserrement de la dette allemande notée triple A, étant donné sa rareté après des années d'achat d'obligations par la Banque centrale européenne.

"En raison des demandes de garanties et de la rareté des garanties de haute qualité, les entreprises doivent s'assurer qu'elles maximisent l'opportunité qu'elles ont avec les garanties qu'elles ont", a déclaré Mueller.

De nombreux fonds de pension ont été pris au dépourvu lors de la flambée des rendements des obligations d'État britanniques la semaine dernière, qui a obligé la Banque d'Angleterre à intervenir. Les fonds ont dû débourser de l'argent pour répondre aux demandes de garanties. (1 dollar = 1,0167 euro) (Reportage de Yoruk Bahceli à Amsterdam et de Nell Mackenzie et Karin Strohecker à Londres Rédaction de Dhara Ranasinghe Édition de Matthew Lewis)