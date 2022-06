Euronext fait le premier pas vers une chambre de compensation européenne

Euronext a acheté la bourse de Milan l'année dernière à la Bourse de Londres et a commencé à utiliser sa branche de compensation CC&G, désormais rebaptisée Euronext Clearing, pour construire une chambre de compensation paneuropéenne capable de proposer des économies transfrontalières.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne visant à créer un marché des capitaux plus profond et plus autonome.

La compensation garantit la réalisation d'une transaction même si l'une des parties de l'accord fait faillite, ce qui est essentiel pour maintenir la stabilité des marchés et constitue une source de revenus pour les bourses.

Euronext a déclaré qu'à partir de lundi, Euronext Clearing a commencé à appliquer une méthode connue sous le nom de VaR pour déterminer le montant de la marge que les banques et les courtiers doivent déposer contre leurs transactions d'obligations d'État italiennes, portugaises, espagnoles et irlandaises.

La VaR est de plus en plus utilisée par les principales chambres de compensation du monde pour au moins certains de leurs produits, remplaçant ainsi la méthode MVP SPAN que le compensateur italien utilisait pour les obligations.

Les économies réalisées par les clients utilisant ce calcul de marge plus précis seront "considérables", a déclaré Anthony Attia, responsable mondial du post-marché et des marchés primaires chez Euronext.

"Avoir la VaR est plus fiable pour nous afin de capturer les différents risques et en même temps, cela devrait générer des gains d'efficacité et un niveau de marge plus précis", a déclaré M. Attia.

La VaR sera déployée pour la compensation des actions l'année prochaine, les dérivés étant ajoutés en 2024, lorsque toutes les transactions sur les marchés d'Euronext seront couvertes et dans le même fonds de défaillance.

"À ce moment-là, nous serons probablement l'un des premiers à avoir une VaR de 100 %", a déclaré M. Attia.

Euronext a déjà déclaré qu'elle cesserait d'utiliser la chambre de compensation de LSEG basée à Paris pour les transactions de produits dérivés d'ici 2024, et passerait à l'Italie.