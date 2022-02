Explicatif - Les banques russes risquent l'exclusion alors que les alliés déploient une "arme nucléaire financière".

Voici un récapitulatif de l'impact des sanctions déjà annoncées sur les banques et les investisseurs :

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe et le Canada se sont engagés samedi à retirer certaines banques russes du système de paiement SWIFT, déployant ainsi ce que le ministre français des finances avait auparavant qualifié d'"arme nucléaire financière" en raison des dommages qu'elle causerait à la Russie ainsi qu'à ses partenaires commerciaux.

La dernière série de sanctions est intervenue après que le département du Trésor américain a déclaré qu'il ciblait l'"infrastructure centrale" du système financier russe, en sanctionnant deux de ses plus grandes banques - la Sberbank et la VTB, soutenues par l'État. L'Otkritie, la Sovcombank et la Novikombank, ainsi que certains cadres supérieurs de banques publiques, figurent également sur la liste des sanctions.

Les banques américaines doivent rompre leurs liens de correspondance bancaire - qui permettent aux banques d'effectuer des paiements entre elles et de transférer des fonds dans le monde entier - avec le plus grand créancier russe, la Sberbank, dans un délai de 30 jours.

Les autorités de Washington ont également utilisé l'outil de sanction le plus puissant du gouvernement, en ajoutant VTB, Otkritie, Novikombank et Sovcombank à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN). Cette mesure a pour effet d'exclure les banques du système financier américain, d'interdire leurs échanges avec les Américains et de geler leurs avoirs aux États-Unis.

Les sanctions américaines visent également deux banques d'État biélorusses - Belinvestbank et Bank Dabrabyt - en raison du soutien apporté par le pays à l'attaque de Moscou.

Les sanctions américaines sont intervenues peu après que le gouvernement britannique eut déclaré qu'il imposerait un gel des avoirs à toutes les grandes banques russes, y compris VTB, et empêcherait les grandes entreprises russes de lever des fonds en Grande-Bretagne.

Les banques russes ne pourront plus accéder aux marchés de la livre sterling ni à la compensation des paiements, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La Grande-Bretagne a également annoncé le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les membres de l'élite politique et financière russe, y compris ceux qui ont longtemps joui d'un style de vie londonien luxueux.

Plus de 100 personnes, entités et filiales seront finalement sanctionnées.

Les dirigeants de l'UE ont adopté des sanctions à l'encontre de Moscou qui visent 70 % du marché bancaire russe, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le bloc a imposé une interdiction d'émettre des obligations, des actions ou des prêts dans l'UE pour le refinancement d'Alfa Bank et de Bank Otkritie, après avoir gelé les avoirs de Rossiya Bank, Promsvyazbank et VEB plus tôt dans la semaine.

Les trois principales banques russes, Sberbank, VTB et Gazprombank, ne font toutefois pas l'objet d'un gel des avoirs de l'UE.

L'Union a également fixé un plafond de 100 000 euros (112 700 dollars) pour les comptes bancaires européens des citoyens russes, qui ne seront pas autorisés à acheter des actions libellées en euros.

Le refinancement dans l'UE des entreprises d'État russes est également interdit, à l'exception de certains services publics. Les organismes de règlement des opérations sur titres de l'UE ne seront pas autorisés à servir des contreparties russes.

QUELLE SUITE ?

Les grandes banques russes sont profondément intégrées dans le système financier mondial, ce qui signifie que toute sanction à l'encontre des plus grandes institutions pourrait être ressentie bien au-delà de ses frontières. Les exclure de SWIFT rendrait les transactions plus difficiles et plus coûteuses.

Mais on s'attend également à ce que cela nuise aux partenaires commerciaux du pays en Europe et ailleurs. Dans l'attente de plus de détails, l'Allemagne a laissé entendre samedi que les alliés recherchaient une "restriction ciblée et fonctionnelle de SWIFT" afin de limiter les dommages collatéraux.

Une interdiction de SWIFT viendrait s'ajouter à d'autres sanctions qui limitent la capacité de certaines des plus grandes banques russes à faire des affaires au niveau international.

Le Trésor américain a déclaré que les sanctions de jeudi perturberaient des milliards de dollars d'opérations de change quotidiennes effectuées par les institutions financières russes. Dans l'ensemble, ces institutions effectuent pour environ 46 milliards de dollars de transactions de change, dont 80 % en dollars. "La grande majorité de ces transactions seront désormais perturbées", a déclaré la Commission.

Les sanctions visent près de 80 % de l'ensemble des actifs bancaires en Russie.

La Sberbank a déclaré qu'elle était prête à faire face à toute évolution.

La VTB a déclaré s'être préparée au scénario le plus grave.

Sovcombank, Otkritie et Novikombank n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'ambassade de Russie aux États-Unis n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

QU'EST-CE QUI SERAIT LE PLUS DUREMENT TOUCHÉ ?

Les banques et les créanciers occidentaux craignent que la Russie ne soit exclue de SWIFT, qui est utilisé par plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays.

Une telle mesure toucherait durement les banques russes, mais les conséquences sont complexes. Les responsables occidentaux ont déclaré qu'il était techniquement difficile de bloquer la Russie et que cela nuirait aux partenaires commerciaux. Des inquiétudes ont été exprimées, par exemple, sur la manière dont les paiements pour les importations d'énergie russe seraient effectués et sur la question de savoir si les créanciers étrangers seraient payés.

Les analystes ont déclaré que les institutions russes sont mieux à même de faire face aux sanctions que huit ans auparavant, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles ne seraient pas pénalisées.

QUELLES SONT LES BANQUES ÉTRANGÈRES LES PLUS EXPOSÉES ?

De nombreuses banques étrangères ont considérablement réduit leur exposition à la Russie depuis son annexion de la Crimée en 2014, mais plusieurs banques occidentales ont été impliquées dans des transactions et ont d'autres relations.

Les actions des banques ayant des opérations importantes en Russie, comme l'autrichienne Raiffeisen Bank International et la française Société Générale, ont été durement touchées la semaine dernière.

Les banques italiennes et françaises avaient chacune des créances en souffrance sur la Russie d'environ 25 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux.

Les banques autrichiennes avaient 17,5 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 14,7 milliards de dollars des États-Unis.

(1 $ = 0,8873 euros)