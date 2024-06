Deutsche Börse AG figure parmi les principales bourses européennes. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de négociation (42,9%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant (actions, obligations, warrants, etc.) ; - prestations de compensation, de règlement-livraison et de conservation de titres (40,1%) ; - diffusion d'indices et de données de marché (17%). En outre, le groupe développe une activité de développement et d'implémentation de solutions informatiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Union européenne (52%), Europe (28,1%), Amérique (13,8%) et Asie-Pacifique (6,1%).

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières