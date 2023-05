La Deutsche Borse promet une nouvelle croissance à ses actionnaires

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une année record, la Deutsche Borse invite ses actionnaires à échanger ce mardi (10h00). L'assemblée générale du groupe du Dax sera à nouveau organisée en ligne. Par le biais d'une modification des statuts, l'entreprise veut se faire accorder par ses actionnaires la possibilité de tenir également les futures réunions d'actionnaires de manière virtuelle. Le vote portera également sur une augmentation du dividende de 3,20 euros à 3,60 euros par action.

Dans son discours publié au préalable, le président du groupe Theodor Weimer a réaffirmé sa confiance dans la croissance pour 2023. Certes, la barre est placée très haut après l'année record de 2022. "Mais après le fort début d'année, nous sommes confiants dans le fait d'atteindre, voire de dépasser, la partie supérieure de la fourchette si le vent arrière se maintient".

Le directoire prévoit pour l'année en cours des recettes nettes de 4,5 à 4,7 milliards d'euros, contre environ 4,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. En ce qui concerne le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), qui s'élevait dernièrement à un peu plus de 2,5 milliards d'euros, l'objectif pour l'année en cours est de 2,6 à 2,8 milliards d'euros.

Le rachat envisagé du fournisseur de logiciels danois Simcorp devrait donner un coup de fouet supplémentaire. "Nous voulons atteindre au moins 50 pour cent des parts plus une action (...). Et nous en prendrions volontiers nettement plus", a souligné Weimer. "Notre financement de près de quatre milliards d'euros est conçu de manière à ce que nous puissions également faire face à une offre complète de toutes les actions."/ben/DP/jha