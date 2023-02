La Deutsche Börse signe à nouveau une année record - l'action en hausse après bourse

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'activité intense sur les marchés financiers, les caprices du prix du gaz, la hausse des taux d'intérêt et les acquisitions ont permis à la Deutsche Börse de maintenir un niveau record. L'opérateur de marché a réalisé l'année dernière des bénéfices sans précédent. Au final, le bénéfice a augmenté de près d'un quart pour atteindre près de 1,5 milliard d'euros, a annoncé mercredi soir à Francfort l'entreprise cotée au Dax. L'augmentation des bénéfices est due à une nette amélioration des activités dans tous les secteurs importants.

En ce qui concerne les revenus, le groupe a enregistré une hausse de 24 pour cent à 4,34 milliards d'euros. Le dividende par action devrait être augmenté de 13 pour cent pour atteindre 3,60 euros par action. Les revenus et les bénéfices ont donc été légèrement meilleurs que ce que les experts avaient prévu. En revanche, l'augmentation du dividende est restée légèrement en deçà des attentes des analystes. Sur le marché financier, les chiffres, le dividende et les prévisions ont d'abord été bien accueillis. L'action a récemment progressé d'un peu plus d'un pour cent sur la plateforme de trading Tradegate par rapport à la clôture de Xetra.

"Au cours de l'exercice écoulé, nous avons non seulement clairement dépassé nos prévisions, mais aussi atteint avec un an d'avance les objectifs de notre stratégie de croissance Compass 2023", a déclaré le président du groupe Theodor Weimer. "Nous avons continué à connaître une forte croissance structurelle. Et le besoin accru de couverture de nos clients ainsi que la hausse des taux d'intérêt ont entraîné un net vent de soutien cyclique".

"Cette année encore, malgré le ralentissement attendu de la conjoncture, nous prévoyons une poursuite de la croissance de nos activités", a poursuivi M. Weimer. Le pilier central de notre stratégie sera toujours la croissance structurelle, complétée par des acquisitions (M&A) là où cela est stratégiquement et financièrement pertinent. Nous attendons en outre de nouvelles impulsions cycliques dans la nouvelle ère de la politique monétaire". Weimer dirige le groupe depuis début 2018 et l'a conduit dans des eaux plus calmes et de nouvelles dimensions après les turbulences de son prédécesseur Carsten Kengeter.

Concrètement, Weimer s'attend à ce que les revenus grimpent entre 4,5 milliards et 4,7 milliards d'euros en 2023. Cela représenterait une hausse allant jusqu'à huit pour cent, soit nettement moins que la dernière fois. Ce n'est toutefois pas une surprise compte tenu de la croissance fulgurante de l'année dernière.

En ce qui concerne le résultat avant intérêts, impôts et amortissements, le dirigeant s'attend à une hausse de 2,6 à 2,8 milliards d'euros, soit jusqu'à 11% de plus qu'en 2022. L'an dernier, le bénéfice d'exploitation a également augmenté de 24% à 2,5 milliards d'euros, tout comme les revenus. Qu'il s'agisse des revenus ou du résultat, cette prévision ne constitue pas une surprise pour la plupart des analystes. La moyenne des attentes des experts se situait au milieu de la fourchette pour les deux chiffres./zb/men/he