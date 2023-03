Le secteur des fonds de l'UE s'oppose à la délocalisation forcée de la compensation des produits dérivés en euros

La Commission européenne, organe exécutif de l'Union européenne, a proposé que les gestionnaires d'actifs et les banques de l'UE ouvrent un compte auprès d'une chambre de compensation basée dans l'UE afin de transférer une partie de la compensation de Londres vers l'Union.

Bruxelles souhaite renforcer la surveillance de la compensation des principaux contrats de produits dérivés libellés en euros afin de garantir la stabilité financière après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, après que les efforts visant à encourager un transfert volontaire de la compensation ont largement échoué.

L'European Fund and Asset Management Association (EFAMA), dont les membres gèrent près de 30 000 milliards d'euros (32 000 milliards de dollars) d'actifs, a déclaré que le projet de loi de l'UE compromettait l'objectif d'un marché de compensation compétitif et efficace.

"Nous sommes opposés à toute politique de relocalisation forcée, car elle aura un impact négatif sur les coûts pour les investisseurs finaux", a déclaré l'EFAMA dans une soumission à la Commission.

Les gestionnaires d'actifs ont besoin d'un libre choix d'adhérents pour remplir leur obligation fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients et d'obtenir les meilleurs résultats d'investissement, a déclaré l'EFAMA.

Une relocalisation forcée conduirait à la scission des comptes et créerait un détournement vers un pool de liquidité plus petit, ce qui augmenterait les spreads et réduirait les avantages de compensation disponibles pour les clients de la compensation, a-t-elle ajouté.

Les États membres de l'UE et le Parlement européen ont un droit de regard conjoint sur l'approbation du projet de loi, et certains changements sont probables.

(1 dollar = 0,9314 euro)