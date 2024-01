FRANCFORT (dpa-AFX) - Le trésor d'or conservé par la Deutsche Borse pour les investisseurs a de nouveau diminué. Fin décembre 2023, 198,7 tonnes de ce métal précieux étaient stockées dans les coffres de l'entreprise à Francfort, a annoncé jeudi la Deutsche Borse. Un an plus tôt, il s'agissait de 231 tonnes, et au 30 juin 2022, les stocks avaient atteint un record de 242 tonnes.

La Deutsche Borse a estimé que cette tendance à la baisse était une "réaction normale" des investisseurs à l'environnement de marché : "Le tournant des taux d'intérêt a créé de nouvelles opportunités de rendement à court terme", a expliqué Michael Konig, directeur de Deutsche Borse Commodities, l'émetteur de l'or Xetra.

De plus, le prix de l'or en euros n'a jamais été aussi élevé. Début décembre, le prix de l'or avait atteint un sommet à 2135 dollars US, soit 1950 euros par once (31,1 grammes). Les investisseurs ont donc pu à la fois prendre des bénéfices et se repositionner dans le sillage de la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts au jour le jour et les dépôts à terme après le changement de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à l'été 2022.

Près de huit tonnes d'or livrées aux investisseurs depuis 2007

Chaque fois que des investisseurs achètent l'obligation Xetra Gold, le stock d'or augmente dans les coffres de la Deutsche Borse. Un gramme de métal précieux est déposé pour chaque certificat de parts. Les investisseurs peuvent également se faire livrer leur part : depuis le lancement de Xetra-Gold en 2007, les investisseurs ont fait usage de cette possibilité à 1819 reprises, selon les indications de la Deutsche Borse, et 7,9 tonnes d'or ont été livrées au total.

A la fin de l'année 2023, la valeur totale du trésor d'or conservé par la Deutsche Borse pour les investisseurs s'élevait à 11,9 milliards d'euros. La bourse de Stuttgart ("Euwax Gold") propose également un titre négocié en bourse sur la base de l'or /ben/DP/mis.