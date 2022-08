Les marchés EEX resteront ouverts alors que les prix de l'électricité s'envolent - déclaration

Les craintes que la Russie ne réduise davantage les flux de gaz vers l'Europe, les problèmes techniques et météorologiques dans les centrales nucléaires françaises, ainsi que la sécheresse qui a frappé les livraisons de charbon, ont joué un mauvais tour à l'électricité de gros européenne. [EL/DE] [NG/EU]

Le baseload allemand, un contrat de référence pour les contrats à terme sur l'électricité européenne pour une livraison annuelle en 2023, sur la bourse était en baisse de 20,8% par rapport à un sommet intrajournalier de 1 050 euros le mégawattheure (MWh) à 775 euros/MWh à 1420 GMT.

Ce sommet était 6,6 % au-dessus de la clôture déjà exorbitante de vendredi, tandis que le dernier prix est 11 fois supérieur à celui d'il y a un an et se reflète dans le contrat équivalent sur le marché OTC plus large.

EEX a déclaré dans une obligation qu'elle vérifiait constamment la situation actuelle du marché. Son conseil qui représente les participants au marché s'est réuni lundi et a décidé de ne pas interrompre les échanges.

"L'arrêt des échanges en bourse entraînerait un déplacement des échanges, mais cela ne changerait pas l'évolution des prix et provoquerait même plus d'incertitude dans l'ensemble", a déclaré Steffen Koehler, directeur des opérations.

L'EEX, qui fait partie de Deutsche Boerse, a souligné que la compensation et le règlement des transactions boursières restaient assurés et que toutes les demandes de marge de la chambre de compensation ont été servies par les membres compensateurs.

Toutefois, elle a averti que les exigences élevées en matière de liquidités, résultant de prix très élevés, pourraient entraîner une réticence du côté des vendeurs. Les opérateurs doivent placer des marges commerciales auprès de la chambre de compensation EEX, ECC.

Il était donc important que les entreprises reçoivent un soutien pour le financement de leurs garanties de la part de l'Allemagne ainsi que d'autres États membres de l'Union européenne, a déclaré l'EEX.

L'EEX a proposé un lien vers un récent document Q+A sur une suspension potentielle du marché à terme.

https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/FAQ_Downloads/20220817_FAQ_EEX_market_suspension.pdf