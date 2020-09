Presse: SIX et Deutsche Börse dans la course pour la Bourse italienne

Zurich (awp) - L'exploitant de la Bourse suisse SIX Group et Deutsche Börse sont dans la course pour racheter la Bourse italienne Borsa italiana. Les deux groupe ont lancé une offensive de charme ces derniers jours, a rapporté l'agence de presse italienne Ansa, se basant sur des personnes au courant du dossier.

Si SIX devait emporter la mise, il suivrait une procédure identique à celle qui lui a permis de mettre la main sur la Bourse madrilène (BME) pour 2,8 milliards de francs suisses. Le groupe zurichois laisserait son autonomie à la Bourse de Milan et maintiendrait son équipe dirigeante et son nom.

Deutsche Börse laisserait aussi sa pleine autonomie à la place milanaise et offrirait en plus un siège au conseil d'administration au gouvernement italien. L'exploitant de la bourse de Francfort ne prendrait qu'une participation minoritaire et laisserait la majorité à un partenaire italien.

Borsa italiana appartient à la société de la Bourse de Londres LSE. Celle-ci doit vendre sa filiale pour que les autorités de la concurrence européennes acceptent le rachat, pour 27 milliards de dollars, du fournisseur de données Refinitiv.

Les offres devaient être transmises à LSE jusqu'à vendredi passé. Deutsche Börse a officiellement indiqué être candidate au rachat, tout comme la banque italienne Cassa Depositi e Prestiti et le franco-néerlandais Euronext.

SIX n'a jamais voulu commenter la rumeur selon laquelle il aurait aussi fait une offre.

ra/rp