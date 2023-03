Un juge américain ordonne le versement de 1,68 milliard de dollars aux familles des victimes de l'attentat de Beyrouth en 1983

La juge Loretta Preska a déclaré qu'une loi fédérale de 2019 privait la Bank Markazi, la banque centrale iranienne, de son immunité souveraine dans le cadre de cette action en justice, qui visait à faire exécuter un jugement contre l'Iran pour avoir apporté un soutien matériel aux auteurs de l'attaque.

Les avocats des parties n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'attentat à la bombe perpétré le 23 octobre 1983 dans la caserne du corps des Marines a tué 241 membres des forces armées américaines.

En 2007, les victimes et leurs familles ont obtenu un jugement de 2,65 milliards de dollars contre l'Iran devant un tribunal fédéral à la suite de cet attentat.

Six ans plus tard, ils ont cherché à saisir le produit d'obligations prétendument détenues par la Bank Markazi et traitées par Clearstream Banking SA, une unité luxembourgeoise de la Deutsche Boerse AG, afin de satisfaire partiellement le jugement du tribunal.

La Bank Markazi a fait valoir que l'action en justice n'était pas autorisée en vertu de la loi sur les immunités souveraines étrangères (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA), qui protège généralement les gouvernements étrangers de toute responsabilité devant les tribunaux américains.

En janvier 2020, la Cour suprême des États-Unis a annulé une décision d'un tribunal inférieur en faveur des familles et a ordonné que l'affaire soit réexaminée à la lumière de la nouvelle loi, adoptée le mois précédent dans le cadre de la loi sur l'autorisation de la défense nationale.

Mme Preska a déclaré que la loi de 2019 autorisait les tribunaux américains à permettre la saisie d'actifs détenus en dehors du pays pour satisfaire des jugements contre l'Iran dans des affaires de terrorisme, "nonobstant" d'autres lois telles que la FSIA qui accorderaient l'immunité.

En 2021, un tribunal luxembourgeois a ordonné à Clearstream de ne pas transférer les fonds jusqu'à ce qu'un tribunal de ce pays reconnaisse la décision américaine. Clearstream a fait appel de cette décision.

L'affaire est Peterson et al v. Islamic Republic of Iran et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 13-09195.