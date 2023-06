BRUXELLES (dpa-AFX) - L'UE devrait disposer à l'avenir d'un système électronique regroupant les données de marché des valeurs mobilières de différentes plates-formes financières. Les négociateurs des pays de l'UE et du Parlement européen se sont mis d'accord sur ce point jeudi à Bruxelles. Les données de marché de toutes les plates-formes de négociation seront ainsi intégrées dans une sorte de ticker, qui vise à publier les informations le plus près possible du temps réel, selon un communiqué des pays. De cette manière, les investisseurs auraient accès à des données de transaction actualisées pour l'ensemble de l'UE.

Actuellement, les données de négociation sont dispersées sur plusieurs plateformes, telles que les bourses et les banques d'investissement. Il est donc difficile pour les investisseurs d'accéder aux informations exactes et actuelles dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Selon les pays, le nouveau système permettra aux investisseurs professionnels et aux petits investisseurs d'accéder plus facilement à des informations importantes telles que le prix des instruments ainsi que le volume et le moment des transactions. Selon le Parlement européen, des données de marché précises et comparables sont essentielles pour une prise de décision fondée.

Les États de l'UE et le Parlement veulent en outre interdire dès maintenant les flux de paiement pour les ordres (PFOF). Dans ce type de commerce d'actions, les courtiers transmettent les ordres de leurs clients à de grandes maisons de commerce, dont ils reçoivent ensuite de l'argent en contrepartie. Selon le Parlement, cette interdiction vise à protéger les investisseurs contre les "décisions de trading sous-optimales". Les pays dans lesquels les PFOF sont largement répandus devront mettre en œuvre l'interdiction d'ici juin 2026.

Les nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux de l'UE. Il s'agit de réduire les obstacles bureaucratiques entre les pays de l'Union européenne afin de donner aux entreprises davantage de possibilités de se procurer des fonds. Les consommateurs doivent en outre avoir un meilleur accès aux placements financiers dans différents pays. Les pays et le Parlement doivent encore adopter formellement les propositions /red/DP/he.