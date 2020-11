Lufthansa : Mainfirst reste prudent et recommande la vente

05/11/2020 | 15:40

Marqués par le recul de l'EBIT (-1,26 milliard d'euros) et du flux de trésorerie (-2,1 milliards d'euros), les résultats trimestriels présentés par la Lufthansa sont 'en ligne' avec les prévisions, estime Mainfirst.



Mainfirst reste malgré tout prudent, jugeant que 'la dynamique négative du trafic en hiver et la baisse permanente des voyages d'affaires / long-courriers en Europe' entraînent une pression sur les prix et risqueraient d'atteindre la compagnie.



Dans ces conditions, Mainfirst maintient sa recommandation de 'vente' sur le titre, avec un objectif de cours de 2 euros.



