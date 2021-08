Lufthansa : Stifel reste à 'vente', ajuste ses estimations

Stifel maintient sa recommandation 'vente' sur Lufthansa, avec un objectif de cours de 6 euros sur le titre.



A la suite de la publication financière du 2e trimestre, l'analyste dégrade son estimation d'EBIT 2021 sur la compagnie, à -2,64 MdsE, contre -1,94 MdE dans sa précédente analyse. Stifel pointe notamment une baisse des rendements ainsi que des volumes en très léger repli. L'analyste ajuste également son estimation d'EBIT 2022 à 597 ME, contre 669 ME auparavant.



Les estimations de Stifel laissent aussi apparaître un fort recul du FCF en 2021: celui-ci ressort désormais à -2,6 MdsE au lieu de -1,9 MdE dans la précédente analyse.



Dans ce contexte, l'analyste indique avoir 'du mal à justifier le niveau actuel du cours de l'action, qui place la société de 20-30 % au-dessus de la valeur d'entreprise avant pandémie'.



