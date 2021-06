Lufthansa : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

L'analyste estime que la mise à jour des objectifs de Lufthansa s'est concentrée sur la reprise de la demande et sur les fortes entrées de trésorerie provenant des réservations.



Lufthansa a dévoilé ses objectifs 2024 d'une marge d'EBIT d'au moins 8% (Credit Suisse: 6%, Consensus : 7.6%) et d'un ROCE ajusté d'au moins 10%.

Suite à ces prévisions, Credit Suisse confirme son conseil à la vente sur la valeur avec un objectif de cours de 4,47 E.



' Le groupe prévoit une augmentation de capital et des cessions d'actifs. Il cherche à lever des fonds (potentiellement 3 à 4 milliards d'euros par rapport à une capitalisation boursière de 6 milliards d'euros) ' souligne Credit Suisse.



' L'ambition de restaurer les marges de 2017-2018 est un message fort selon nous. Mais Il faudra du temps pour que le marché reprenne confiance '.



' Le groupe devra réaliser des réductions de coûts de personnel : il s'agit de la partie la plus importante du plan, et la conversion des accords de concession temporaires en économies permanentes ' rajoute le bureau d'analyses.



