Lufthansa : Stifel confirme son conseil sur le titre

Stifel estime que la compagnie aérienne Lufthansa devrait enregistrer une perte d'EBIT de l'ordre de 1,06 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, ce qui constituerait une légère amélioration en glissements annuels et trimestriels, grâce à la performance de la compagnie en matière de coûts et à la dynamique du segment Cargo.



Cependant, en raison de la lenteur de la vaccination et des verrouillages en cours en Europe, le broker se veut prudent et table sur une perte d'EBIT de 2,1 MdsE au titre de 2021, contre -1,7 MdE dans la précédente estimation.



Par conséquent, Stifel maintient son conseil de 'vente' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 4 euros et soutient que 'le marché ne tient pas correctement compte des niveaux d'endettement nets plus élevés causés par la crise.'





