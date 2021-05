Deutsche Lufthansa AG : Swiss durcit sa restructuration en supprimant de nouveaux emplois

Swiss a dû faire face à une perte d'exploitation de 201 MCHF au 1er trimestre, avec une activité en baisse de 90%. Dans le cadre de la restructuration, Swiss et sa filiale Helvetic vont réduire d'environ 15% leur flotte, composées d'environ 90 appareils, en majorité des Airbus et quelques Boeing 777.

La flotte court et moyen-courrier passera de 69 à 59 appareils par le biais d'une réduction du nombre d'A320 et d'appareils en leasing. Le nombre de long-courriers passera de 31 à 26 avec le retrait des A340. Les services et les fréquences de vol seront également réduits.

Swiss avait déjà prévu de réduire ses effectifs d'environ un millier de personnes d'ici à la fin de 2021, par le biais de départs volontaires et de la rotation naturelle du personnel. 780 suppressions de poste additionnelles pourraient être nécessaires. Le transporteur comptait 9500 salariés avant la crise.

"Il est de plus en plus évident que notre marché subit des changements structurels et que, malgré les mesures que nous avons rapidement prises pour y faire face, une restructuration de notre entreprise semble malheureusement inévitable", a déclaré le directeur général Dieter Vranckx. Le syndicat du personnel de cabine Kapers a déclaré qu'il "regrettait profondément" cette décision et a demandé à la direction de limiter au maximum les suppressions d'emplois.