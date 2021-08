Lufthansa recule de 3,26% à 8,96 euros sur la place de Francfort, alors que le fonds de stabilisation économique allemand a fait part de son intention de vendre jusqu'à 5% du capital du groupe aérien au cours des prochaines semaines. Cela représente un quart de sa participation. En effet, le fonds détient 20% de Lufthansa depuis la mise en place d’un plan de sauvetage massif qui visait à permettre au groupe, qui détient notamment Austrian Airlines et Brussels Airlines, de traverser la crise du Covid-19.



Cette prise de participation avait vocation à être temporaire en attendant des jours meilleurs pour Lufthansa.



Lors du deuxième trimestre 2021, le groupe a émis des signaux encourageants en réduisant ses pertes. Le groupe a ainsi publié une perte nette de 756 millions d'euros (contre -1,49 milliard d'euros lors du deuxième trimestre 2020), un Ebit ajusté de -952 millions d'euros (contre -1,68 milliard d'euros un an plus tôt) et un chiffre d'affaires de 3,21 milliard d'euros (+70%).



Début août, Lufthansa pensait être en mesure de générer un Ebitda positif pour le troisième trimestre 2021 et d'augmenter ses capacités à environ 50% du niveau pré-crise (contre 40% à à fin juin).



Pour l'ensemble de l'année, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires et une réduction de ses pertes du côté de l'Ebit ajusté.