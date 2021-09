Deutsche Lufthansa : Lufthansa lance une augmentation de capital de 2,1 mds

FRANCFORT/PARIS, 19 septembre (Reuters) - Lufthansa a annoncé dimanche le lancement d'une augmentation de capital qui devrait lui permettre de lever 2,14 milliards d'euros afin de rembourser une partie de l'aide financière versée par l'Etat allemand pour survivre à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Berlin a versé l'an dernier à la compagnie aérienne neuf milliards d'euros en échange d'une prise de participation de 15,94% dans le groupe, détenue par le Fonds de stabilisation économique.

"Nous avons toujours dit clairement que nous ne retiendrons le Fonds de stabilisation que le temps nécessaire", a déclaré le président du directoire, Carsten Spohr, cité dans un communiqué.

"Nous sommes donc fiers de pouvoir tenir notre promesse et rembourser les mesures plus rapidement que prévu. Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la poursuite de la transformation du groupe Lufthansa", a-t-il ajouté.

L'augmentation de capital permettra aussi à Lufthansa de renforcer ses liquidités et de restaurer son bilan à un moment où le déploiement de la vaccination contre le COVID-19 à travers le monde permet d'espérer un allégement des restrictions sur les déplacements, a indiqué la compagne aérienne.

Sur la base des performances opérationnelles observées en juillet et août, le groupe a dit s'attendre à ce que son résultat opérationnel ajusté soit positif au troisième trimestre.

"Les réservations actuelles indiquent une reprise soutenue de la demande", a déclaré Lufthansa, faisant écho à des déclarations cette semaine de son concurrent Ryanair, qui a revu à la hausse sa prévision de trafic à long terme.

La compagnie allemande a dit viser pour 2024 une marge opérationnelle d'au moins 8% et une génération de trésorerie disponible d'environ deux milliards d'euros par an en 2023 et 2024. (Reportage par Christoph Steitz; Blandine Hénault pour la version française)