L’impact dévastateur de la crise du Covid-19 fait toujours sentir ses effets sur le secteur aérien. Lufthansa, qui achèvera l’année sur un total de 29 000 suppressions de postes, pourrait en supprimer 10 000 supplémentaires en 2021. C’est ce qu’a rapporté ce week-end le journal allemand Bild am Sonntag, sur la base de sources internes.



Pour mémoire, la compagnie aérienne allemande a accusé une perte nette de 1,97 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020 (contre un bénéfice net de 1,15 milliard un an plus tôt), un Ebit de -2,39 milliards d'euros (contre +1,22 milliard un an plus tôt) et un chiffre d'affaires de 2,66 milliards d'euros (-74% sur un an).