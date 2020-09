LUFTHANSA : des réductions de postes supplémentaires en vue ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lufthansa pourrait réduire sa flotte d'avions de 130 appareils, soit 30 de plus que prévu initialement. C’est ce qu’a rapporté mardi soir Reuters sur la base de deux sources proches du dossier. De plus, dans un contexte de crise du Covid-19, la compagnie aérienne allemande pourrait également supprimer un total de 28 000 postes, a ajouté le média. C’est plus que les 22 000 suppressions annoncées en juin dernier.